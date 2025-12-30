Ola de calor extremo en Argentina: cambió el pronóstico y subió la máxima

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por altas temperaturas durante el último martes del año. Sin embargo, en el norte del país está bajo alerta por tormentas y granizo.

En Buenos Aires la máxima será de 37 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por calor extremo para las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Neuquén . Se espera que las máximas se mantendrá arriba de los 37 grados.

El Servicio Meteorológico emitió alerta por riesgo extremo de incendios en 10 provincias

Desde el SMN informaron que diciembre con altas temperaturas en el centro y norte del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se espera que durante la jornada del martes 30 de diciembre, la mínima se mantenga en los 25° y la máxima de 37° .

Mientras que para el último día del año, será también el más caluroso , con una máxima de 39 ° y una mínima de 27°. Las máximas arriba de 30° se mantendrán hasta el 1.º de enero de 2026.

En paralelo, el SMN emitió una alerta por tormentas para las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, San Luis, Mendoza y San Juan . Durante los últimos días, las lluvias no dan tregua en el norte del país, en el caso de Corrientes se desbordó el Riachuelo y se evacuaron cerca de 400 familias en la zona de San Luis del Palmar.

Desde el SMN informaron que esta región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

San Luis del Palmar está viviendo momentos complejos a raíz de una caída récord de precipitaciones. Desde el gobierno provincial estamos acompañando al municipio con todas nuestras áreas a disposición. pic.twitter.com/zd1pBVte1T

Temperaturas extremas: cómo prevenir golpes de calor

Desde el Hospital de Clínicas compartieron una serie de recomendaciones de cara a una ola de calor que afecta al centro de Argentina de cara a los últimos días del año.

"El agotamiento por calor aparece antes de que se alteren los mecanismos para regular su temperatura. Este se manifiesta con sudoración excesiva, cansancio, debilidad, calambres, náuseas, cefaleas, mareos y en los niños se puede manifestar también con irritabilidad, llanto excesivo, inapetencia y piel irritada por sudor excesivo (cuello, axilas y zona del pañal)", señala el Médico Clínico Dr. Diego Sánchez Gelós (MN 117.604) del Hospital de Clínicas de la UBA.

Cuando se pierden los mecanismos de regulación de la temperatura corporal aparece el golpe de calor, este agrega fiebre mayor de 39°, piel roja, caliente y seca, falta de lágrimas, empeoramiento del dolor de cabeza, apatía, somnolencia, vértigos, confusión y desorientación mental, delirios, pérdida del conocimiento, pudiendo llegar a las convulsiones, advierte Sánchez Gelós.

Pautas para evitar golpes de calor: