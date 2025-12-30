30 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ola de calor extremo en Argentina: cambió el pronóstico y subió la máxima

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por altas temperaturas durante el último martes del año. Sin embargo, en el norte del país está bajo alerta por tormentas y granizo.

Por
En Buenos Aires la máxima será de 37 grados. 

En Buenos Aires la máxima será de 37 grados. 

Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por calor extremo para las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Neuquén. Se espera que las máximas se mantendrá arriba de los 37 grados.

El Servicio Meteorológico emitió alerta por riesgo extremo de incendios en 10 provincias
Te puede interesar:

El Servicio Meteorológico emitió alerta por riesgo extremo de incendios en 10 provincias

Desde el SMN informaron que diciembre con altas temperaturas en el centro y norte del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se espera que durante la jornada del martes 30 de diciembre, la mínima se mantenga en los 25° y la máxima de 37°.

Mientras que para el último día del año, será también el más caluroso, con una máxima de 39° y una mínima de 27°. Las máximas arriba de 30° se mantendrán hasta el 1.º de enero de 2026.

CABA pronóstico 30-12-25
Captura del SMN.

Captura del SMN.

Alerta meteorológica por tormenta y viento: el aviso del Servicio Meteorológico Nacional

En paralelo, el SMN emitió una alerta por tormentas para las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, San Luis, Mendoza y San Juan. Durante los últimos días, las lluvias no dan tregua en el norte del país, en el caso de Corrientes se desbordó el Riachuelo y se evacuaron cerca de 400 familias en la zona de San Luis del Palmar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CorrientesGob/status/2005685927994351947&partner=&hide_thread=false

Desde el SMN informaron que esta región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Temperaturas extremas: cómo prevenir golpes de calor

Desde el Hospital de Clínicas compartieron una serie de recomendaciones de cara a una ola de calor que afecta al centro de Argentina de cara a los últimos días del año.

"El agotamiento por calor aparece antes de que se alteren los mecanismos para regular su temperatura. Este se manifiesta con sudoración excesiva, cansancio, debilidad, calambres, náuseas, cefaleas, mareos y en los niños se puede manifestar también con irritabilidad, llanto excesivo, inapetencia y piel irritada por sudor excesivo (cuello, axilas y zona del pañal)", señala el Médico Clínico Dr. Diego Sánchez Gelós (MN 117.604) del Hospital de Clínicas de la UBA.

Cuando se pierden los mecanismos de regulación de la temperatura corporal aparece el golpe de calor, este agrega fiebre mayor de 39°, piel roja, caliente y seca, falta de lágrimas, empeoramiento del dolor de cabeza, apatía, somnolencia, vértigos, confusión y desorientación mental, delirios, pérdida del conocimiento, pudiendo llegar a las convulsiones, advierte Sánchez Gelós.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Pautas para evitar golpes de calor:

  • Hidratación: beber líquidos fríos de forma regular. Los adultos deben ingerir al menos 2 litros diarios, y los lactantes tomar pecho más frecuentemente.

  • Ambientes: permanecer en espacios ventilados, frescos y secos. Evitar exponerse al sol entre las 10hs y las 17hs, al aire libre buscar zonas de sombra.

  • Ropa: usar prendas sueltas, claras, ligeras y de algodón, también se recomiendan los sombreros o gorras para protegerse del sol.

  • Alimentación: priorizar frutas y verduras ricas en agua y evitar comidas abundantes y pesadas.

  • Actividad física: realizar ejercicio preferentemente en espacios abiertos, por la mañana o al atardecer, y mantenerse hidratado antes, durante y después de la actividad.

  • Cuidado de adultos mayores y niños: asegurar que tengan acceso permanente a líquidos y que permanezcan en lugares frescos, secos y ventilados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Ciudad de Buenos Aires en días de temperaturas extremas.

Ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires: cuándo baja la temperatura y llega el alivio

En la última semana del año, la máxima podría rozar los 40°. 

Por un día no habrá ola de calor en el AMBA: cuál es la explicación técnica

La temperatura máxima alcanzarán los 38° el miércoles 31 de diciembre

Se retrasa el ingreso del frente frío y se extiende la de calor en el AMBA: qué día rozará los 40 grados el termómetro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires.

Ola de calor: con alerta naranja en la Ciudad, siguen las tormentas en gran parte del país

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm en las zonas afectadas.

Tras el calor, llegan las lluvias: alerta amarilla por tormenta en 12 provincias

Usuarios reportan interrupción del servicio de luz en el AMBA por la ola de calor. 

Por las altas temperaturas y la demanda eléctrica, hubo miles de usuarios sin luz en el AMBA

Rating Cero

Wanda Nara y Martín Migueles.

Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Sofía Gonet subió a sus redes sociales la demanda que recibió por parte del vecino de un amigo

Problemas para La Reini Gonet: la demandaron por exhibicionismo

Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Conocé la primera película que dirigió la reconocida actriz, ya disposible en Netflix
play

Esta película es el debut de Kate Winslet como directora y sorprende a todos en Netflix: como encontrarla

Melanie Watson tuvo una breve pero importante participación en la serie Negro y Blanco

A los 57 años, murió una de las actrices más queridas de Hollywood

últimas noticias

El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.

El dólar abre estable su última rueda del 2025

Hace 14 minutos
Quién es Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani acusada por violencia de género

Quién es Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani acusada de violencia de género

Hace 18 minutos
En Buenos Aires la máxima será de 37 grados. 

Ola de calor extremo en Argentina: cambió el pronóstico y subió la máxima

Hace 22 minutos
Anses difundió las fechas de cobro de enero de los jubilados que superan el haber mínimo.

Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en enero 2026

Hace 28 minutos
Actualización por inflación impacta en los haberes de las PNC desde enero.

PNC de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Hace 37 minutos