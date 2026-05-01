Femicidios en Argentina: hubo 87 víctimas fatales de violencia de género en lo que va del 2026

Un nuevo informe de La Casa del Encuentro reveló que hay un femicidio cada 33 horas. El 72% de los asesinatos fueron en el hogar y crece la preocupación por le proyecto de ley sobre "falsas denuncias".

Las cifras sobre la violencia machista no ceden en la Argentina y se registraron un total de 87 víctimas fatales entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, que arroja un femicidio cada 33 horas. Los datos se desprenden del Observatorio de Femicidios "“Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por La Casa del Encuentro.

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En el documento se detallan 74 femicidios (directos y vinculados de mujeres y niñas), 4 transfemicidios y 9 femicidios vinculados de varones y niños. Estos números tiene un impacto social sobre los sobrevivientes: 97 hijas o hijos quedaron sin madre, de los cuales el 62% son menores de edad.

Tal como sucede sistemáticamente en cada relevamiento, el lugar de mayor riesgo para la mujer sigue siendo su entorno privado: el 72% fueron asesinadas en su hogar o en la vivienda que compartían con el agresor. El 59% de los agresores fueron su pareja o su expareja.

Geográficamente, la provincia de Buenos Aires lidera la trágica estadística de femicidios en Argentina, y le siguen Santa Fe , Santiago del Estero y Córdoba. Desde la institución destacaron que "en relación a las tentativas de femicidios, registramos 172 intentos que continúan en seguimiento".

Denuncias que no salvan vidas

El informe de La Casa del Encuentro advierte sobre la inacción del aparato judicial y el propio Estado. Del total de víctimas, el 17% hizo una denuncia previa por violencia por cuestión de género, y 5 de los femicidios tenían medidas cautelares vigentes. "Las medidas dictadas y la falta de perspectiva integral de la justicia fueron insuficientes, permitiéndole al agresor seguir actuando con impunidad", destacaron.

Además, las activistas rechazaron el proyecto de "falsas denuncias" que impulsa la santafesina Carolina Losada en el Senado: "El delito de falso testimonio ya está tipificado. ¿Qué busca este proyecto que descree de la violencia de género?", cuestionaron. Argumentaron que lejos de buscar justicia, se genera un "silencio forzado" de las víctimas por temor a ser denunciadas por sus agresores.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].