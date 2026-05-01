1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Femicidios en Argentina: hubo 87 víctimas fatales de violencia de género en lo que va del 2026

Un nuevo informe de La Casa del Encuentro reveló que hay un femicidio cada 33 horas. El 72% de los asesinatos fueron en el hogar y crece la preocupación por le proyecto de ley sobre "falsas denuncias".

Por
Según el informe

Según el informe, 7 víctimas presentaron indicios de violencia sexual previo al crimen.

Redes sociales

Las cifras sobre la violencia machista no ceden en la Argentina y se registraron un total de 87 víctimas fatales entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, que arroja un femicidio cada 33 horas. Los datos se desprenden del Observatorio de Femicidios "“Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por La Casa del Encuentro.

Federico Nicolás Balbuena tiene dos denuncias por abuso y cuatro por estafa.
Te puede interesar:

Detuvieron al hombre filmado golpeando a su expareja en Pilar y será indagado por violencia de género y abuso

En el documento se detallan 74 femicidios (directos y vinculados de mujeres y niñas), 4 transfemicidios y 9 femicidios vinculados de varones y niños. Estos números tiene un impacto social sobre los sobrevivientes: 97 hijas o hijos quedaron sin madre, de los cuales el 62% son menores de edad.

Tal como sucede sistemáticamente en cada relevamiento, el lugar de mayor riesgo para la mujer sigue siendo su entorno privado: el 72% fueron asesinadas en su hogar o en la vivienda que compartían con el agresor. El 59% de los agresores fueron su pareja o su expareja.

Geográficamente, la provincia de Buenos Aires lidera la trágica estadística de femicidios en Argentina, y le siguen Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba. Desde la institución destacaron que "en relación a las tentativas de femicidios, registramos 172 intentos que continúan en seguimiento".

Denuncias que no salvan vidas

El informe de La Casa del Encuentro advierte sobre la inacción del aparato judicial y el propio Estado. Del total de víctimas, el 17% hizo una denuncia previa por violencia por cuestión de género, y 5 de los femicidios tenían medidas cautelares vigentes. "Las medidas dictadas y la falta de perspectiva integral de la justicia fueron insuficientes, permitiéndole al agresor seguir actuando con impunidad", destacaron.

Además, las activistas rechazaron el proyecto de "falsas denuncias" que impulsa la santafesina Carolina Losada en el Senado: "El delito de falso testimonio ya está tipificado. ¿Qué busca este proyecto que descree de la violencia de género?", cuestionaron. Argumentaron que lejos de buscar justicia, se genera un "silencio forzado" de las víctimas por temor a ser denunciadas por sus agresores.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La víctima había denunciado al femicida por una golpiza en noviembre pasado.

Femicidio en Entre Ríos: murió una mujer que agonizó 20 días después de ser apuñalada por su pareja

La novia de Fede Bal bromeó con el asesinato de una mujer por su suegra y nombró a Carmen Barbieri.

Mario Pergolini y Evelyn Botto pidieron disculpas públicamente por el desafortunado comentario sobre un femicidio

El proyecto que impulsa la senadora por Santa Fe no tiene rigor empírico según las organizaciones de Derechos Humanos.

La Defensoría de Córdoba se opone al proyecto de "falsas denuncias" por violencia de género: "Es innecesario"

El 144 brinda información sobre qué hacer ante situaciones de violencia de género. Para situaciones de riesgo llamar al 911.

Dueño de una concesionaria y con una causa por abuso: quién es el hombre filmado golpeando a su pareja

Denunció violencia de género y abuso durante meses y la Justicia no actuó: Vivo con miedo

Denunció violencia de género y abuso durante meses y la Justicia no actuó: "Vivo con miedo"

La pareja se casó en junio de 2024 y se separó en noviembre de 2025.

Violencia de género: Pamela Pombo denunció al ex Puma Patricio Albacete

Rating Cero

Los rumores de la ruptura entre la modelo y el piloto surgieron del ámbito del TC.

Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados: los detalles de la crisis tras el nacimiento de Cruz

Juli Poggio respondió a un odontólogo que criticó su dentadura tras los Martín Fierro de la Moda. 

Juli Poggio se plantó y respondió con todo a las críticas por su llamativo cambio estético

La pareja de actores formaron un vínculo inseparable hasta la muerte de la actriz.

Arturo Puig recordó a Selva Alemán en su cumpleaños con un emotivo mensaje: "Te amo con toda mi alma"

El inmueble se convirtió en un sitio turístico para los fanáticos de la serie.

El Encargado: dónde está y cómo es el lujoso edificio donde transcurre la serie de Guillermo Francella

El extraño trabajo que tuvo Lamothe antes de dedicarse a la actuación. 

De qué trabajaba Esteban Lamothe antes de ser famoso: pocos lo imaginaban

Ruptura de pareja.

Esta famosa pareja de músicos se separó por "un videoclip": ¿qué pasó?

últimas noticias

Los rumores de la ruptura entre la modelo y el piloto surgieron del ámbito del TC.

Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados: los detalles de la crisis tras el nacimiento de Cruz

Hace 6 minutos
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Iba a la escuela, lo tiraron al piso y le robaron hasta la ropa: horror por el ataque a un nene de 12 años

Hace 11 minutos
Franco arrancó bien la etapa de Miami.

Colapinto fue 11° en la práctica libre del GP de Miami y largará 8º en la sprint

Hace 46 minutos
Caen las ventas de 0 km en abril

Caen las ventas de 0 km en abril

Hace 50 minutos
Fue sentenciada a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional.

Escándalo en San Juan: una odontóloga le sacó 12 dientes a un nene de 5 años sin consentimiento y fue condenada

Hace 54 minutos