Cerró una histórica fábrica de calzados en Córdoba y le debe el sueldo a los 40 empleados que despidió El sindicato adjudicó el cierre a la caída del consumo interno, dificultades económicas propias y la competencia con productos importados. Las personas despedidas reclaman sueldos atrasados, aguinaldos e indemnizaciones. Por + Seguir en







La empresa fabricaba suelas de goma y otras bases de calzado.

La fábrica Gomas Gaspar anunció su cierre definitivo tras 30 años de vender suelas y bases de goma para marcas de calzado en todo el país desde el barrio de San Vicente, en la ciudad de Córdoba. El cese total de actividades resultó en el despido de 40 personas que reclaman sueldos atrasados, aguinaldos e indemnizaciones.

Desde el Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines (SOCAYA) adjudicaron el cierre a la caída del consumo interno, dificultades económicas propias de la empresa y la competencia creciente de productos importados. En línea con los reclamos de la Unión Industrial Argentina (UIA) al Gobierno tras el cierre de Fate.

"Gomas Gaspar comenzó con problemas para pagar el aguinaldo. Le dio al personal 30 días de vacaciones y cuando regresaron tampoco les pagó lo adeudado. Comenzó de a poco a despedir a los 40 trabajadores", detalló el delegado regional de SOCAYA, Arturo Pitkard, en Canal 10 de Córdoba y agregó: "Una vez que cada uno tuvo su telegrama en mano, les pidió que vuelvan a trabajar en negro para levantar la fábrica".

Embed - GOMAS GASPAR S.A. on Instagram: "Somos fabricantesSuelas para calzados @gomasgaspar . Ciudad de Córdoba Más de 30 años en el Mercado!! www.gomasgaspar.com.ar . . . . . . . . #GomasGaspar #Reel #Tendencia #Fabrica #FabricaDeSuelas #Suelas #FabricaDeCalzados #CalzadosArgentinos #Calzados #Moda #HechoEnArgentina #Argentina #Cordoba" View this post on Instagram "Los trabajadores aceptaron, algunos mayores, con mucha antigüedad en la empresa, quisieron poner el hombro porque lo conocían algunos de hacía casi tres décadas. El dueño, el ingeniero químico Rodolfo Polero les prometió que les iba a pagar, pero no les pagó nada", denunció el representante gremial y precisó: "El dueño desapareció, dejo solos a sus empleados, gente que tiene familia y no le importó nada".

Pitkard explicó que la compañía "está concursada" y que "nadie" atiende al personal despedido. "No hay a quién reclamar", se lamentó y enumeró: "Gomas Gaspar les debe el aguinaldo, un mes y medio trabajado, además de la indemnización".

Entre los trabajadores despedidos se encuentran Fabián Córdoba, con 18 años de antiguedad en la empresa, y Carlos, con 13 años de permanencia en la fábrica. La esposa de Fabián perdió la movilidad hace seis años y requiere medicamentos de $250.000 mensuales, y Carlos tiene tres hijos menores de edad y otro más en camino. "Nos mandó el telegrama, nos pidió que siguiéramos trabajando y nunca nos pagó. Teníamos que venir y después salir a hacer changas porque no nos daba ni un peso. Es impresionante la impunidad que tuvo con nosotros", reclamó el padre de familia. Mientras que Córdoba reiteró: "No cobramos nada, necesito juntar la plata para los remedios. Mis hijos no me pueden ayudar, mi mamá y mis hermanos me dan una mano, pero no puedo pedirles más". Otras empresas del sector afectadas por la política económica John Foos : deja de fabricar zapatillas en su planta de Beccar, en el partido de San Isidro, para importar productos terminados provenientes de distintos países de Asia.

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