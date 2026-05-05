5 de mayo de 2026 Inicio
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Octavos de final del Torneo Apertura 2026: días, horarios y TV

Tras confirmarse los 16 equipos, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de los playoffs. Los partidos se disputarán el sábado y domingo.

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River recibirá a San Lorenzo en el Monumental el domingo a los 19.

River recibirá a San Lorenzo en el Monumental el domingo a los 19.

Prensa River

La fase inicial del Torneo Apertura finalizó este lunes y desde la Liga Profesional confirmaron días y los horarios, lo que restaba definir para los octavos de final. En esta etapa, quedará marcada con los clásicos de River-San Lorenzo y Talleres- Belgrano.

La final del Torneo Apertura será el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba
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Se conocieron los días que se jugarán los octavos de final del Torneo Apertura

En los choques que restaban, Defensa y Justicia cayó ante Gimnasia en Mendoza y no pudo desplazar a Unión de Santa Fe a la novena posición para quedarse con un lugar en las rondas eliminatorias del certamen. Por su parte, Instituto venció a Estudiantes de Rio Cuarto por 2 a 0, pero no le alcanzó para meterse dentro de los ocho mejores debido a que necesitaba de un triunfo aún más abultado.

De esta manera, Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata consiguieron asegurarse la cima en sus respectivos grupos, mientras que Boca y River quedaron como escoltas, por lo tanto en caso de existir un Superclásico se dará solo en la final que se disputará el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

La acción de los playoffs comenzará el sábado con cuatro partidos: Boca recibirá a Huracán en La Bombonera, Talleres y Belgrano disputarán el clásico cordobés, Argentinos jugará ante Lanús en La Paternal. El líder de la zona B, Independiente Rivadavia, jugará con Unión en busca de un pase a los cuartos de final.

Mientas que el domingo, se jugarán la otra mitad de partidos: River tiene el clásico ante San Lorenzo en el Monumental y Estudiantes recibe a Racing en UNO. Por su parte, Vélez va contra Gimnasia de La Plata en Liniers y Rosario Central recibe a Independiente.

Torneo Apertura: días y horarios confirmados para los octavos de final

Sábado 9 de mayo

  • 16.30: Talleres (4° A) - Belgrano (5° B)
  • 19: Boca (2° A) - Huracán (7° B)
  • 21.30: Argentinos Juniors (3° B) - Lanús (6° A)
  • 21.30: Independiente Rivadavia (1° B) - Unión (8° A)

Domingo 10 de mayo

  • 15: Rosario Central (4° B) - Independiente (5° A)
  • 17: Estudiantes (1° A) - Racing (8° B)
  • 19: River (2° B) - San Lorenzo (7° A)
  • 21.30: Vélez (3° A) - Gimnasia -LP- (6° B)
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Cómo será la definición del resto del Torneo Apertura

Al mismo tiempo, se confirmó cómo quedó el resto del cronograma del Torneo Apertura con los días de los cuartos, semifinales y la final.

De acuerdo a lo que se detalló, en la siguiente fase “los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los partidos de cuartos de final el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles”.

“Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol. La final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba”, concluyeron.

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