Murió un reconocido músico argentino que trabajó con Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, confirmó la triste noticia a través de las redes sociales. “Lamento profundamente el fallecimiento de uno de los grandes referentes de la música argentina a nivel internacional”, escribió.

Jorge Calandrelli era un compositor, arreglador, director y pianista argentino que fue 29 veces nominado a los Premios Grammy y ganó 6

El mundo del espectáculo argentino y mundial está de luto luego que se confirmara la muerte de Jorge Calandrelli a los 87 años, uno de los referentes de la cultura por su talento como pianista, compositor, director y productor.

La triste noticia la confirmó el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, a través de una emotiva despedida en su cuenta personal de X. “Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Calandrelli, uno de los grandes referentes de la música argentina a nivel internacional” , escribió.

En esa línea detalló que el compositor, arreglador y director “fue ganador de 6 premios Grammy y nominado al Oscar , trabajó con los artistas más reconocidos del mundo”. “Mis condolencias para su familia y amigos en este doloroso momento”, agregó.

En total, Calandrelli estuvo 2 veces nominado a los Premios Oscar, 29 veces nominado a los Premios Grammy y ganó en 6 ocasiones, además se codeó y brilló con grandes artistas como Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John.

Entre sus grandes y destacados proyectos se encuentran El alma del tango, de Yo-Yo-Ma, ¿A quién puedo recurrir? de Tony Bennett y Queen Latifah, Un tiempo para el amor, de Arturo Sandoval y Cheek to Cheek, el álbum de Tony Bennett en el cual hizo dupla con Lady Gaga.

“Como para muchos artistas latinoamericanos, siempre quise venir a Estados Unidos porque era competir con el nivel norteamericano. Era mi sueño trabajar con gente como Tony Bennett y Barbara Streisand. Vine con muchos contactos de Buenos Aires, en donde había grabado con todos los cantantes pop del momento, desde Palito Ortega y Tormenta hasta Sergio Denis. Me recibieron muy bien, aunque el hecho de ser latinoamericano no era fácil. Yo creo que el aporte de los hispanos evidentemente es cultural. Venir acá y competir con europeos y norteamericanos era complejo, pero no tanto porque traemos algo diferente”, expresó el artista a un medio internacional.

Jorge Calandrelli - Barbara Streisand

Quién fue Jorge Calandrelli

Jorge Calandrelli nació el 31 de diciembre de 1939 y fue el menor de seis hermanos en una familia de fuerte impronta intelectual y artística: su madre era pianista clásica y su padre, Matías Calandrelli, médico y presidente del Club Argentino de Ajedrez.

En la Argentina, se formó con grandes maestros como Carlos Guastavino y Gerardo Gandini, y se inició profesionalmente como pianista de jazz, arreglador y director.

De joven, realizó una gira por Europa con su quinteto y luego regresó a Buenos Aires para afianzarse como pianista profesional, mientras producía y arreglaba para artistas y compañías discográficas locales.

En 1978, decidió radicarse en Estados Unidos, y allí cumplió un sueño de trabajar junto a artistas de rango internacional como Tony Bennett, Elton John y Barbara Streisand.