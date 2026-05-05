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El video de Pampita con un misterioso hombre en una fiesta en Miami

Luego de su separación de Martín Pepa, la modelo se fue de viaje con amigos a Estados Unidos y se la vio muy cariñosa con un desconocido en una fiesta.

Pampita

Pampita, muy cerca de un hombre.

Ciudad Magazine

Tras la triste separación de Martín Pepa por decisión del polista, Carolina Pampita Ardohain fue vista con un misterioso hombre en una fiesta en Miami, Estados Unidos, en un viaje que realizó con amigos con el fin de salir de la tristeza que le produjo la inesperada ruptura.

Pampita fue distinguida por su estilo en redes sociales.
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La conductora Yanina Latorre contó que fue el polista quien decidió dejar a Pampita, pero no se conocieron los motivos. Ella no hizo ninguna aclaración pública, pero sí dejó el mensaje de que se iba a pasar unos días para despejar la cabeza y poder reponerse de la desilusión amorosa.

Embed - VISIONSHOW on Instagram: " Carolina “Pampita” Ardohain fue vista en Miami durante una salida nocturna en un boliche, donde apareció bailando junto a un hombre. Las imágenes fueron difundidas en Puro Show, donde mostraron el video del momento y remarcaron que corresponde a su estadía reciente en Estados Unidos. El material se conoció en medio de su reciente separación y muestra a la modelo en una salida con amigos en la noche de Miami. #Pampita #CarolinaArdohain #Miami #PuroShow #Visionshow"
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El periodista Matías Vázquez contó: “Esto fue en LIV, uno de los boliches más top de Miami. Apareció la hermosa Pampita. Tipo 1:30 de la mañana estaba bailando, arriba de las mesas del VIP, junto a un grupo de amigas y muchachos”.

“Sale a cenar, la invitan al boliche, se pone a bailar. ¿A qué hora se habría ido? Fue cerca de las 4:30 o 5 de la mañana. ¿Con quién estaba? Porque estaba con un hombre… ¡El hermano!”, contó.

Y agregó entre bromas en Puro Show: “Muchos se preguntaban quién era ese muchacho que estaba muy cerca de Pampita. Pero no, me lo confirma alguien muy cercano a su entorno que era su hermano y un par de amigos. En ese grupo de amigos había mucha gente que se le acercaba a tratar de sacarle diálogo. Ella, gentil, hablaba con todo el mundo”.

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