Escándalo en un municipio cordobés: el intendente denunció que el Concejo Deliberante aprobó dietas de $12 millones Los concejales de Toledo aseguran que se trata de un monto global a repartir y que hay una confusión en la redacción, mientras que el jefe comunal advirtió que recurrirá a la Justicia. Por + Seguir en







Toledo, en el ojo de la tormenta luego de la denuncia del intendente. Gobierno de Toledo - C5N

La localidad cordobesa de Toledo, en el departamento Santa María, de poco más de seis mil habitantes, se convirtió en escenario de una polémica luego de que el intendente, Sergio Marín, denunciara que el Concejo Deliberante aprobó dietas superiores a los $12 millones. Los ediles aseguran que se trata de una confusión en la redacción, y que la cifra corresponde a un monto global que se divide. El jefe comunal advirtió que recurrirá a la Justicia si el conflicto se profundiza.

"El martes a la noche se sancionó esta ordenanza, la encontramos el miércoles a la mañana aquí. Lo llamativo es que se trató sobre tablas, cuando hay proyectos que están en comisión desde hace más de tres meses, pero esto se aprobó por mayoría. Nuestros dos concejales votaron en contra", señaló Marín este domingo en diálogo con Néstor Dib en Argentina en Vivo por C5N.

"Cuando vimos la fórmula que había aplicado que es la el 2% del presupuesto anual, que es de $7400 millones, nos daba la suma de $12.333.000, eso nos llamó la atención y por supuesto que se difundió y decidimos vetarla porque es totalmente imposible que nosotros podamos afrontar estos salarios", precisó el intendente, de Juntos por el Cambio.

"Desconocemos si ha sido un error o no, lo raro de todo esto también es que recién se habló de un error el viernes, cuando esta ordenanza fue tratada el martes, presentada por un concejal de La Libertad Avanza, que eso también es lo llamativo, y más todavía que estén buscando subir las dietas con este contexto económico que estamos viviendo a nivel país", subrayó, y denunció que los ediles quieren llevar su salario de $750 mil a $12 millones.

Tensión política en Córdoba por aumento de dietas de legisladores Mientras se desarrollaba el móvil de C5N, el concejal libertario Pablo Burgos irrumpió ante las cámaras para dar su versión. "El artículo 27 dice claro que los concejales y las dietas nunca pueden superar el 2% del presupuesto anual. Él, ante una mala redacción de la ordenanza, nos podría haber dicho 'chicos, se equivocaron, corríjanlo', pero no, optó por salir a hablar y estamos con un papelón mediático diciendo que nosotros queremos ganar $12 millones en un municipio en donde la coparticipación ni siquiera alcanza para pagar los sueldos", sostuvo.

Sin embargo, el texto del artículo 5 de la ordenanza define con claridad que se trata de un monto para cada edil: "Establece que la dieta mensual correspondiente a cada concejal y a cada miembro del Tribunal de Cuentas y Municipal será equivalente al 2% del presupuesto general y recurso vigente de la Municipalidad de Toledo dividido en 12 periodos".