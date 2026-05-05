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Quién se fue de la casa de Gran Hermano Generación Dorada

La decisión del público sacudió a la casa porque se trata de uno de los personajes más fuertes de la edición.

¿Quién se fue de la casa?

¿Quién se fue de la casa?

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La casa de Gran Hermano: Generación Dorada 2026 confirmó al nuevo eliminado del ciclo y el nombre sacudió a la casa. Se trata de Nazareno Pompei, tras quedar en el centro de la escena luego de una pelea muy fuerte con Jennifer Pincoya Torres. La salida se dio en el mano a mano con Danielik.

Anna Chiara y su mamá Andrea del Boca.
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En placa estaban Grecia Colmenares, Luana Fernández, Eduardo Carrera, Danielik y Pompei. Los dos últimos quedaron en la placa final, mientras que los otros fueron salvados con el correr de las galas.

Las redes sociales se inundaron de videos con la pelea entre Pincoya y Nazareno en la prueba semanal. La pelea se dio porque él reaccionó de manera desmedida al comentario de ella y explotó todo, tanto que hasta incluso tuvieron que separarlos.

Pincoya fue contundente: “Pensé que me iba a pegar”. Pero el hecho no terminó ahí, sino que siguió más tarde y también día siguiente. Los nominados no eran pocos, pero fueron bajando de placa y quedó el mano a mano más esperado. Danielik y Pompei. El público decidió y lo sacaron a Naza.

La salida de Nazareno marcó un quiebre dentro de la casa porque muchos consideraban que era un jugador fuerte y, de golpe, quedó afuera ante el primer escándalo visible. Entonces genera dudas a los jugadores y las tensiones pueden generar nuevos líderes.

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