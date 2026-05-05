Apareció el nene que era buscado en Corrientes: lo encontraron en el Paraje Duraznillo

El abuelo del pequeño N, de 6 años, confirmó la noticia y explicó que el padre, de nacionalidad brasileña quedó detenido junto a José Codazzi, quien quedó preso por encubrimiento. "Gracias a Dios apareció sano y salvo", aseguró Juan Ramón Riquelme.

El niño que era intensamente buscado Corrientes apareció este martes sano y salvo tras un intenso operativo en la causa. El padre del pequeño de 6 años, Josías Santos Regis, quedó detenido.

Quién es José Codazzi, el abogado detenido por la desaparición del nene en Corrientes y su conexión con el caso Loan Peña

El hallazgo del chico se produjo cerca de las 10.30 en el paraje Duraznillo, zona de camino de tierra, lugar donde la Policía realizaba rastrillajes. La noticia fue confirmada por el propio abuelo de N., Juan Ramón Riquelme.

“Gracias a Dios apareció sano y salvo” , señaló el hombre en diálogo con La Mañana por C5N y al mismo tiempo explicó que el niño fue encontrado luego que se hiciera un “trabajo de inteligencia” por parte de la Policía que estaban rastreando la zona, a unos 25 kilómetros de la ciudad donde vive la madre del chico.

Al mismo tiempo, Riquelme aclaró que debido al trabajo contrarreloj por parte “no tenía posibilidades de irse más lejos”, pero que “tenía mucha fe que hoy iba aparecer”. Por el caso, Santos Regis quedó detenido. De manera preliminar, ambos se encuentran en buen estado de salud y serán atendidos por médicos.

A la familia la buena noticia se la comunicó el comisario de la Comisaría 2° de Goya cuando se acercaron ya que estaban en comunicación constante. “Trabajaron de diez todos”, indicó.

N.S. R había sido visto por última vez el 3 de mayo tras ausentarse de su domicilio en la ciudad correntina de Esquina junto a su padre después de que el hombre disparara a otro en la casa de la madre, mientras se desarrollaba una discusión. Tras ello, se activó el Alerta Sofía.

La madre del menor, Mariana Riquelme, explicó que el hombre lo retiró al mediodía para almorzar y que luego pasaron por su casa con la intención de ir a pescar. “A la noche empezó a llamarme, yo no lo atendía, estaba en una reunión con mis amigos. A las 9 de la noche lo llamé para saber dónde estaba mi hijo para ir a buscarlo, pero no me respondió”, contó en diálogo con Radio Dos.

La felicidad de la familia del niño desaparecido en Corrientes luego de ser encontrado

Luego que se confirmara la noticia que N.S.R apareció, familiares viajaron junto a su madre a reencontrarse con el niño y constatar el estado de salud del pequeño.

“Fue una angustia enorme para toda la familia. Estamos contentos de encontrarlo bien. Gracias a todos los medios y personas que compartieron la información. Que esto no vuelva a pasar en la provincia de Corrientes”, reveló Franco, hermano de Mariana, madre del chico de 6 años en diálogo con C5N.

Al mismo tiempo, detalló que Josías Santos Regis “se lo quería llevar” al nene: “Es oriundo de Brasil y estaba buscando la opción de salir de Esquina escapándose de lo que hizo. Le metió 4 tiros a un hombre, fue directo a matar. Entró de sorpresa directo a tirarle a esa persona. Fueron cuatro tiros directo al pecho. Por suerte está bien gracias a dios”.

Por otro lado, Nadia, tía del pequeño también habló con este mismo medio y reconoció que sienten “felicidad total” ya que su aparición “era lo único que queríamos”. “Ahora la justicia tiene que hacer su trabajo. Estaba tratando de hacer buena letra para ver a su hijo, pero lo condena su ser interior. No puede ser otra cosa de lo que es. Esto no son celos, es otra cosa. No está bien de la cabeza. No es una persona normal”, indicó.

Corrientes

Quién es Josías Santos Regis, el papá del nene que estuvo desaparecido en Corrientes

Con la buena noticia de la aparición de N.S.R en Corrientes, ahora la investigación apunta a su padre, Josías Santos Regis, el papá del menor. El hombre fue detenido, al igual que José Fernández Codazzi, el abogado de la causa.

Josías Santos Regis, conocido como "el Brasilero", se habría llevado al menor en el medio de un tiroteo que se produjo en la localidad de Esquina. Producto de la violencia, un hombre de 46 años resultó herido. Las investigaciones indican que después del tiroteo, el hombre habría aprovechado para fugarse con el niño.

Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso. Además de la investigación por la desaparición del nene, la Justicia abrió una causa paralela por tentativa de homicidio a raíz del ataque armado previo a la huida.

“Él estaba de ilegal acá, yo pedí que lo deporten, pero nadie hizo nada, yo no estaba tranquila porque él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería”, cuestionó Mariana Riquelme y agregó que tiene otro hijo con el hombre.

El Ministerio de Seguridad de Corrientes hizo un posteo confirmando al detención del hombre. "Nahua Santos Riquelme fue encontrado sano y salvo. En un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y nacionales, se logró dar con el paradero del niño. Su padre, Josias Santos Regis, fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la justicia", indicaron en su cuenta de X.