Quién es Rodrigo Alenaz, el supuesto nuevo amor de Adabel Guerrero tras su separación con Martín Lamela

La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela luego de diez años juntos, confirmada en los últimos días, permitió que se supiera de la existencia de un nuevo acompañante en la vida de la bailarina. Se trata de Rodrigo Alenaz, un empresario del sector automotor sin ningún vínculo con el mundo del espectáculo.

El exmarido de Guerrero fue el primero en romper el silencio y no ahorró palabras: "Ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja", escribió. Ese mensaje fue el disparador que puso el nombre de Alenaz en el centro de la escena mediática, aunque el romance entre ambos ya venía tomando forma desde hacía algunas semanas según las fuentes que comenzaron a circular en los programas de espectáculos.

Lejos de intentar pasar desapercibida la situación, el empresario ya forma parte de su cotidianidad y su presencia en los compromisos profesionales de la bailarina.

Según lo que se dio a conocer en el programa Puro Show por el conductor Pampito, el vínculo entre Adabel Guerrero y Rodrigo Alenaz habría comenzado hace aproximadamente dos meses. El periodista reconoció que tenía el dato desde antes, pero prefirió esperar a que la separación se hiciera pública para darle difusión. Alenaz es director de Rotax, una empresa del rubro automotor , y no tiene ningún tipo de exposición mediática previa.

La persona que habría actuado como nexo entre ambos es Valeria Archimó, quien es parte del círculo cercano del empresario y habría sido la encargada de hacer las presentaciones. Desde entonces, el romance fue tomando consistencia hasta transformarse en algo que hoy los propios protagonistas no parecen querer ocultar. "Es el director de Rotax, una empresa de automotores. Y de este lado viene el chimento, porque ambos estuvieron juntos en el Autódromo. Se están mostrando mucho tiempo juntos", detalló Pampito.

Rodrigo Alenaz Redes sociales

A Rodrigo Alenaz se lo pudo ver en la noche en la que Lamela confirmó la ruptura. El empresario acompañó a la bailarina al teatro y estuvo presente en una función de Sex, la obra de José María Muscari que ella protagoniza. "Esa noche donde anunciaron que estaba separada de su marido, Rodrigo estuvo viéndola en Sex", precisó Pampito.

Cuando semanas atrás comenzaron a circular versiones que la vinculaban con un vecino de su country, Adabel las tomó con humor. "Dijo que le causaba gracia porque se imaginó a todas las mujeres del country diciendo '¿quién es?'", recordó la panelista Fernanda Iglesias. Lo que nadie anticipaba era que el primero en dar indicios reales de la situación sería el propio Lamela, cuya frase terminó de cerrar el círculo y de instalar a Alenaz como el nombre detrás del escándalo.