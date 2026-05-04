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Andrea y Ana del Boca ingresarían a la casa de Gran Hermano: ¿competencia o alianza estratégica?

La actriz regresará a la competencia pero antes debe esperar los resultados de estudios cardiológicos pendientes. También suena el nombre de su hija como posible ingreso para sumar polémica a la Generación Dorada.

Anna Chiara y su mamá Andrea del Boca.

Anna Chiara y su mamá Andrea del Boca.

Tras el accidente doméstico en la cocina que la obligó a abandonar la casa y salir de la competencia, la actriz Andrea del Boca se prepara para regresar a la a Gran Hermano. Su reingreso dependerá de los resultados de estudios cardiológicos pendientes. Al mismo tiempo, crece la expectativa por el posible ingreso de su hija Anna, prometiendo sumar tensión y polémica dentro de la Generación Dorada.

La artista habría firmado el mejor acuerdo económico en la historia del reality en Argentina. 
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Según trascendió, las negociaciones económicas ya están encaminadas y la producción estaría dispuesta a desembolsar una cifra significativa para asegurar la presencia de ambas. “Anna está convocada, el repechaje es el 20 de mayo”, confirmó el periodista Guido Záffora en su programa.

En ese contexto, explicó que en el programa quieren seguir con integrantes polémicos: "Anna ingresa con Andrea del Boca a competir, no a jugar juntas y la idea es verla juntas. Esta semana el abogado Juan Pablo Fioribello se juntó con Andrea. Él va a ser también el representante legal y artístico de Anna y lo que va a pedir es mucha plata, por eso, hay que ver si la producción está dispuesta a pagar ese dinero”.

Andrea Del Boca Anna

“Me acaban de confirmar que Andrea del Boca tiene el visto bueno para regresar a la casa de Gran Hermano”, confirmó Záffora y agregó que ya está todo organizado y solo resta que en los próximos días la actriz se realice los estudios médicos pendientes para que pueda ingresar de manera segura.

Hay que cuidarla, se someterá a controles cardiológicos y de presión, y apenas estén los resultados, Andrea volverá a la casa”, continuó el panelista y concluyó: “Si todo sale bien, el tema económico ya está solucionado, aunque desconozco la cifra exacta”. Según ya había trascendido, la participante renegoció su contrato, alcanzando cifras mensuales estimadas de 45 millones de pesos.

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