"No está bien de la cabeza": el duro testimonio de la familia del niño secuestrado por su padre en Corrientes Tras la aparición con vida del menor en Goya, los hermanos de Mariana apuntaron contra el acusado y relataron la angustia que atravesaron durante los días de búsqueda. También reclamaron justicia y mayor protección para los niños. Por + Seguir en







"No está bien de la cabeza": el duro testimonio de la familia del niño secuestrado por su padre en Corrientes

La aparición con vida del niño que había sido llevado por su propio padre en la provincia de Corrientes trajo alivio a su familia. En medio de la conmoción, los hermanos de Mariana, la madre del menor—, brindaron un crudo testimonio sobre lo ocurrido y apuntaron directamente contra el acusado.

“Sentimos felicidad total. Era lo único que queríamos. Ahora la Justicia tiene que hacer su trabajo. Su padre estaba tratando de hacer buena letra para ver a su hijo pero lo condena su ser interior. No puede ser otra cosa de lo que es. Esto no son celos, es otra cosa. No está bien de la cabeza. No es una persona normal”, sostuvo Nadia, una de las hermanas.

En la misma línea, Franco, otro de los hermanos, describió el clima de angustia que atravesó toda la familia durante los días en que el menor permaneció desaparecido: “Fue una angustia enorme para todos. Estamos contentos de encontrarlo bien. Gracias a todos los medios y personas que compartieron la información”.

Además, advirtió sobre la gravedad del accionar del acusado y reconstruyó parte del episodio violento que derivó en la huida: “Se lo quería llevar al nene. Es oriundo de Brasil y estaba buscando la opción de salir de Esquina escapándose de lo que hizo. Le metió cuatro tiros a un hombre, fue directo a matar. Entró de sorpresa y le disparó directo al pecho. Por suerte está bien, gracias a Dios”.

El caso generó un fuerte impacto en la provincia. El menor fue hallado en la ciudad de Goya luego de que el Ministerio de Seguridad activara el Alerta Sofía para intensificar su búsqueda. Su padre, Josías Santos Regis, fue detenido tras haberlo mantenido durante tres días sin contacto con su madre.

Según se reconstruyó, el hombre había llegado a la vivienda de su expareja con la excusa de hablar, pero la situación derivó en un episodio de extrema violencia. Tras disparar contra otro hombre, escapó del lugar llevándose al niño. La madre del menor había denunciado previamente a Santos Regis por violencia de género, e incluso el acusado había estado detenido en 2024. Mientras el niño ya se encuentra a salvo, la familia exige que la Justicia avance con firmeza. “Que esto no vuelva a pasar en Corrientes. Que no desaparezcan más criaturas”, reclamaron.