Turismo en Córdoba: la capilla que tenés que conocer por su historia y el paisaje que la rodea

La centenaria Capilla de Candonga está ubicada en Sierras Chicas y se encuentra bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario . La construcción data del año 1730 y originariamente funcionó como el oratorio de la Estancia Santa Gertrudis, que trabajaba en el envío de mulas al Alto Perú. De allí que la palabra Candonga signifique “mula de tiro” por haber funcionado como refugio de mulas con destino a Potosí.

La Capilla de Candonga se compone de una pequeña nave y la sacristía, todo cubierto con bóveda de medio punto, formando un arco que abriga la puerta de entrada. En el altar principal se venera a la Virgen del Rosario. En el año 1941, fue declarada Monumento Histórico Nacional , por Decreto Nº 90732.

La Capilla de Candonga es uno de los mayores exponentes de la arquitectura colonial en Córdoba por su originalidad y belleza de líneas arquitectónicas. Sus viejos muros descansan en un ambiente de serenidad, en la soledad de la montaña, única compañera que le ha quedado en el transcurso de los siglos. Para mayor información comunicarse con la Oficina Municipal de la localidad de El Manzano al número 03525 – 493225.

La Capilla de Candonga está en las Sierras Chicas , dentro de la Estancia La Candonga, a unos 45-53 km de la ciudad de Córdoba, accesible por la Autovía E-53, tomando un desvío de ripio por la localidad de El Manzano.

En Candonga, por ejemplo, se puede hacer una caminata por las sierras y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro, y aprovechar para visitar la estancia jesuítica y la capilla, que son dos lugares históricos muy interesantes donde se venera a Nuestra Señora del Rosario.

Cómo llegar a la Capilla de Candonga

Llegar a Candonga es bastante sencillo. Desde la ciudad de Córdoba, se debe tomar la Ruta Provincial Nº E-53 hasta El Manzano. Son unos 55 kilómetros. El último tramo de unos 10 km es de ripio y en pendiente, en el que se recomienda circular lento hasta llegar a Candonga.

Para llegar a la Capilla de Candonga desde Córdoba en colectivo, se debe ir hasta Río Ceballos o la zona de El Manzano y desde allí, tomar un taxi/remis o combinar con una línea local, ya que no hay una línea directa que te deje justo en la puerta; la ruta más común implica la E-53 hacia el Dique La Quebrada y luego tomar el desvío hacia Candonga.

Para llegar a la Capilla de Candonga desde Buenos Aires en avión, primero hay que volar a Córdoba Capital en un vuelo que dura aproximadamente 1 hora y media, con aerolíneas como Aerolíneas Argentinas o JetSmart, y desde allí, se pueden alquilar un auto o tomas un transporte (taxi/transfer) por unos 90 minutos más hacia el sur.