Volver al Trabajo: cómo consultar si cobro en mayo 2026

Todos los detalles actualizados sobre pagos, fechas de abono de los mismos y verificación del beneficio paso a paso.

El programa Volver al Trabajo vuelve a ocupar el centro de la escena en mayo de 2026 , tras días de incertidumbre que mantuvieron en alerta a cientos de miles de beneficiarios en todo el país. La decisión de la Justicia Federal de ordenar la restitución de los pagos obligó a reactivar un esquema clave dentro de la asistencia social, en un contexto económico todavía exigente.

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A partir de esa resolución, el Ministerio de Capital Humano confirmó la continuidad del beneficio para más de 900 mil personas, despejando dudas sobre su vigencia en el corto plazo. La medida implicó no solo la reanudación de los depósitos, sino también la normalización de los canales de consulta para quienes integran el padrón.

En paralelo, creció la necesidad de verificar si cada titular está incluido dentro de los listados activos de mayo. Las consultas se concentran en las plataformas digitales oficiales, donde se puede acceder a la información personal y confirmar si el pago fue efectivamente habilitado.

Monto de Volver al Trabajo en mayo 2026

En cuanto al monto, no se registran cambios para este mes. El programa mantiene el mismo esquema económico que en períodos anteriores, sin actualizaciones pese al escenario inflacionario que atraviesa el país.

Durante este 5 de mayo los beneficiarios cobrarán una suma fija de $78.000, con carácter no remunerativo. Esto implica que el ingreso no genera aportes ni se integra al sistema previsional, manteniendo su condición de asistencia directa.

El depósito se realiza de forma automática en la cuenta bancaria o tarjeta de débito previamente asociada —heredada en muchos casos del esquema del ex Potenciar Trabajo—, sin necesidad de realizar trámites adicionales. A pesar de los reclamos por incrementos, el Ministerio de Capital Humano no anunció modificaciones en el corto plazo.

Así podés consultar si cobrás Volver al Trabajo en mayo 2026

La verificación del cobro se realiza de manera digital a través de las plataformas oficiales. Tanto en los sistemas de ANSES como en la aplicación Mi Argentina, el procedimiento es el mismo y requiere ingresar con número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, se debe acceder a la sección “Mis cobros”, donde figura el listado de prestaciones activas. Allí es clave corroborar que “Volver al Trabajo” aparezca con estado “Activa”, además de revisar la fecha exacta de acreditación vinculada a la cuenta bancaria.

Para mayo de 2026, el pago fue unificado y se acredita el martes 5 sin segmentación por DNI, a diferencia de otras prestaciones. En caso de no visualizar el depósito o ante dudas, se puede recurrir a los canales de atención oficiales, como las líneas telefónicas 0800-222-2220 y 0800-666-4100 o el correo [email protected].

El programa está dirigido a personas de entre 18 y 49 años, mientras que quienes exceden esa edad o cumplen determinadas condiciones fueron derivados al esquema de Acompañamiento Social, que posee su propio sistema de consultas.