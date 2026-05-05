5 de mayo de 2026 Inicio
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Reportan fallas con el nuevo DNI: por qué algunos bancos no lo reconocen

Usuarios de todo el país indicaron que sufrieron problemas al querer validar su identificación. Todo lo que hay que saber.

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Con el objetivo de modernizar y generar una identificación más segura y moderna, el nuevo DNI ya entró en circulación aunque su implementación todavía no es uniforme en todos los sistemas lo que está generando trabas en la validación de identidad de los usuarios en trámites cotidianos.

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Desde el 1° febrero de 2026, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) comenzó a emitir el nuevo DNI, luego de su aprobación oficial. Sin embargo, se registraron inconvenientes para validar la identidad de los usuarios tanto en ARCA, como en Anses y en el sector privado.

dni nuevo 2026 1
Nuevo DNI electrónico argentino. Renaper

Nuevo DNI electrónico argentino. Renaper



Qué cambios hay con este nuevo DNI:

El nuevo documento incorpora un chip con tecnología NFC que viene a reemplazar al antiguo código de barras, permitiendo realizar una verificación más segura en la autenticidad del documento y accediendo a los datos personales de manera más eficiente.

Otro de los cambios que trae el nuevo documento es el QR que si bien, no realiza una validación completa de la identidad por sí solo ni reemplaza al chip, facilita la lectura de datos. Asimismo el número de trámite que tenía el viejo DNI constaba de 11 dígitos y el actual posee solo nueve.


Por qué algunos bancos no reconocen el nuevo DNI

Entidades financieras explican que el error se debe a que hay un desfasaje entre la implementación del nuevo formato y la actualización de sus sistemas internos, que todavía operan con parámetros anteriores. Desde el Renaper afirman que hasta tanto se actualicen los sistemas para poder validar el nuevo DNI, desde su app la ciudadanía podrá acreditar su identidad.

Muchos sistemas de los bancos siguen diseñados para leer el antiguo DNI y ha generado problemas en usuarios que intentaron abrir una cuenta bancaria y el sistema les pide el código de barras o al intentar generar una clave, la aplicación no se las reconoce. En otros casos algunos usuarios quisieron crear una clave fiscar y la validación de identidad queda sin finalizarse.

Por el momento, la alternativa más directa es la app oficial eRenaper que permite leer el chip del documento mediante NFC y validar identidad de manera presencial o remota. Para usarla, el dispositivo debe contar con esa tecnología.

Hasta tanto se actualicen los sistemas de organismos públicos y privados, el DNI vigente sigue siendo el instrumento legal para acreditar identidad. En caso de inconvenientes los ciudadanos podrán generar un reclamo ante el organismo correspondiente o acudir a Defensa del Consumidor.

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