IR A
IR A

Era fake, pero se lo creyeron todos: así quisieron hacer pasar a Gonzalo Higuaín

Una foto viral en Miami mostró un impactante cambio físico del exjugador, quien aparecía con una imagen renovada tras su retiro del fútbol profesional. Finalmente se confirmó que la imagen no era real.

Así fue la impresionante transformación de Gonzalo Higuaín.

Así fue la impresionante transformación de Gonzalo Higuaín.

  • Se viralizó una foto de Gonzalo Higuaín junto a un fanático en Miami
  • El cambio de look que generó sorpresa en redes
  • La imagen lo mostraba con barba y estilo relajado
  • Finalmente se confirmó que la foto no era real

Lucía irreconocible, se lo creyeron todos, pero era fake: alejado del fútbol profesional, el famoso deportista volvió a ser tendencia, pero esta vez por un motivo distinto. Una foto tomada junto a un fanático en Miami se viralizó en redes sociales pero rápidamente se aclaró que había sido generada con inteligencia artificial, donde se mostraba una impresionante transformación de Gonzalo Higuaín.

Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.
Te puede interesar:

Esta famosa pareja afronta rumores de separación pero salieron a responder: ¿qué dijeron?

No era la primera vez que su aspecto generaba repercusión. Durante sus últimos años en actividad, especialmente en su paso por la MLS, ya había comenzado a mostrar cambios en su imagen, dejando atrás el look que lo acompañó desde sus inicios en River Plate.

Este tipo de información suele volverse viral porque involucra a figuras conocidas como Higuaín, cuyo presente sigue generando interés incluso después del retiro. Los cambios físicos, las nuevas etapas de vida y cualquier captura inesperada despiertan curiosidad en el público, especialmente cuando contrastan con el aspecto físico que se tenía durante su carrera profesional.

Cómo fue la falsa foto que mostraba la transformación de Gonzalo Higuaín

Gonzalo higuain
La foto fake, hecha con IA.

La foto fake, hecha con IA.

La imagen, compartida por el propio seguidor, rápidamente empezó a circular acompañada de una aclaración que llamó la atención: “No es IA”. La frase no fue casual. El nuevo look del exdelantero, con barba tupida, estilo relajado y una estética muy distinta a la que mostraba en su etapa como futbolista, generó sorpresa e incredulidad. Finalmente se iba a confirmar que sí lo era y se trató de una imagen generada con Inteligencia Artificial.

Con ropa informal y una imagen mucho más descontracturada, se describía que el exjugador había pasado desapercibido para la mayoría, salvo para quien lo reconoció y decidió capturar el momento. Esa naturalidad, lejos del perfil mediático y competitivo que lo caracterizaba dentro de la cancha, es justamente lo que más llamaba la atención.

image
La foto verdadera, sin la edici&oacute;n de la IA.

La foto verdadera, sin la edición de la IA.

Hoy, en una etapa completamente distinta, su vida parece enfocarse lejos del alto rendimiento y más cerca de lo personal. Aunque en 2024 surgieron versiones sobre una posible incorporación al cuerpo técnico de Inter Miami II, actualmente no forma parte de la estructura del club.

Noticias relacionadas

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

se filtro un nuevo audio de veronica ojeda a leopoldo luque antes de la muerte de maradona: ¿que dijo?

Se filtró un nuevo audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona: ¿qué dijo?

últimas noticias

Qué ofrece cada categoría de Aerolínas Argentinas y cuánto cuesta agregar una valija al momento de reservar.

Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratis: qué incluye cada tarifa

Hace 5 minutos
Javier Milei junto a Michael Milken. 

Quién es Michael Milken, el financista condenado por fraude con el que Milei volverá a reunirse en EEUU  

Hace 6 minutos
N.S.R había sido visto por última vez el 3 de mayo cuando se lo llevó su padre.

Quién es José Codazzi, el abogado detenido por la desaparición del nene en Corrientes y su conexión con el caso Loan Peña

Hace 10 minutos
play

Crisis en los hospitales universitarios: "En un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando"

Hace 14 minutos
Adabel Guerrero confirmó su separación tras 17 años de relación 

Tras su escandalosa separación, Adabel Guerrero rompió el silencio: "Hubo un gran desgaste de la relación"

Hace 21 minutos