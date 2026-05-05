Era fake, pero se lo creyeron todos: así quisieron hacer pasar a Gonzalo Higuaín

Una foto viral en Miami mostró un impactante cambio físico del exjugador, quien aparecía con una imagen renovada tras su retiro del fútbol profesional. Finalmente se confirmó que la imagen no era real.

Lucía irreconocible, se lo creyeron todos, pero era fake : alejado del fútbol profesional, el famoso deportista volvió a ser tendencia, pero esta vez por un motivo distinto. Una foto tomada junto a un fanático en Miami se viralizó en redes sociales pero rápidamente se aclaró que había sido generada con inteligencia artificial, donde se mostraba una impresionante transformación de Gonzalo Higuaín.

No era la primera vez que su aspecto generaba repercusión. Durante sus últimos años en actividad, especialmente en su paso por la MLS, ya había comenzado a mostrar cambios en su imagen , dejando atrás el look que lo acompañó desde sus inicios en River Plate.

Este tipo de información suele volverse viral porque involucra a figuras conocidas como Higuaín, cuyo presente sigue generando interés incluso después del retiro. Los cambios físicos, las nuevas etapas de vida y cualquier captura inesperada despiertan curiosidad en el público, especialmente cuando contrastan con el aspecto físico que se tenía durante su carrera profesional.

Gonzalo higuain La foto fake, hecha con IA.

La imagen, compartida por el propio seguidor, rápidamente empezó a circular acompañada de una aclaración que llamó la atención: “No es IA”. La frase no fue casual. El nuevo look del exdelantero, con barba tupida, estilo relajado y una estética muy distinta a la que mostraba en su etapa como futbolista, generó sorpresa e incredulidad. Finalmente se iba a confirmar que sí lo era y se trató de una imagen generada con Inteligencia Artificial.

Con ropa informal y una imagen mucho más descontracturada, se describía que el exjugador había pasado desapercibido para la mayoría, salvo para quien lo reconoció y decidió capturar el momento. Esa naturalidad, lejos del perfil mediático y competitivo que lo caracterizaba dentro de la cancha, es justamente lo que más llamaba la atención.

image La foto verdadera, sin la edición de la IA.

Hoy, en una etapa completamente distinta, su vida parece enfocarse lejos del alto rendimiento y más cerca de lo personal. Aunque en 2024 surgieron versiones sobre una posible incorporación al cuerpo técnico de Inter Miami II, actualmente no forma parte de la estructura del club.