Es una de la ciudades más destacadas de Córdoba y puede ser una gran opción para ir en otoño Ubicada al sur de esta provincia, llama la atención de los turistas por su patrimonio arquitectónico, su agenda cultural y sus senderos naturales. Por + Seguir en







Desde la ciudad parten caminos hacia las Sierras del Sur. Gobierno de Río Cuarto

Río Cuarto es una ciudad del sur cordobés conocida como El Imperio del Sur, que mezcla un activo desarrollo urbano, edificios históricos y vida nocturna con la naturaleza serrana de las Sierras del Sur.





Cuenta con una Universidad Nacional que la ubica como un polo cultural e intelectual de referencia en la región.





Sus alrededores permiten realizar cabalgatas, caminatas y excursiones en 4×4 por paisajes casi vírgenes, estancias rurales y valles serranos que complementan la propuesta de la ciudad.





Desde Buenos Aires se encuentra a unos 600 km, con acceso en auto o en micro de larga distancia con salidas diarias. Enclavada en el sur de la provincia de Córdoba y rodeada por las serranías de los comechingones, Río Cuarto es una ciudad que sorprende por la variedad de su oferta. Lejos de ser solo un punto de paso, se afianzó como destino en sí mismo gracias a la convivencia entre su entorno natural, su historia y una dinámica urbana que no para ni de noche.

Con una Universidad Nacional que le imprime un ritmo intelectual particular, Río Cuarto se distingue como uno de los principales focos culturales del sur cordobés. Sus calles guardan edificios históricos que cuentan décadas de historia y una interesante vida nocturna activa.

Pero el verdadero diferencial está en los alrededores. Desde la ciudad parten caminos hacia las Sierras del Sur donde es posible internarse en estancias rurales, recorrer paisajes casi sin intervención humana y elegir entre excursiones en 4×4, caminatas o cabalgatas.

Rio Cuarto Córdoba turismo

Dónde queda Río Cuarto Río Cuarto se encuentra en el extremo sur de la provincia de Córdoba, rodeada de valles, cursos de agua y serranías que enmarcan su crecimiento urbano. Esta posición estratégica la convierte en una puerta de entrada natural al sur cordobés y en una base ideal para quienes quieran extender el recorrido hacia otros destinos serranos cercanos.

Qué puedo hacer en Río Cuarto La ciudad ofrece una agenda amplia que va desde el patrimonio histórico hasta la aventura en plena naturaleza, pasando por la gastronomía, la cultura y el entretenimiento nocturno: Recorrer los edificios históricos del casco urbano, que reflejan el desarrollo y la identidad de una ciudad con décadas de historia y una arquitectura que vale la pena descubrir caminando.

Explorar la propuesta cultural de la ciudad, que incluye museos, teatros, ferias de artesanías, festivales y eventos artísticos distribuidos a lo largo del año, impulsados en gran parte por la presencia de su Universidad Nacional.

Vivir la vida nocturna que le da a Río Cuarto su apodo de El Imperio del Sur, con una oferta variada que la distingue del resto de las ciudades serranas de la región.

Realizar excursiones en 4×4 por los caminos serranos del entorno, ideales para descubrir paisajes naturales casi sin intervención y rincones poco transitados por el turismo masivo.

Salir a caballo por los valles y quebradas de las Sierras del Sur, una experiencia que permite conectar con la esencia del campo cordobés a un ritmo más pausado.

Hacer caminatas por senderos que atraviesan el territorio serrano circundante, donde la naturaleza se muestra en su estado más auténtico. Río Cuarto 3 Gobierno de Río Cuarto Cómo llegar a Río Cuarto Desde Buenos Aires, la distancia es de aproximadamente 600 km, un trayecto que puede cubrirse en auto o mediante servicios de micros de media y larga distancia con varias frecuencias diarias que conectan ambas ciudades de manera directa. Desde Córdoba capital, el recorrido es considerablemente más corto, poco más de 200 km, y se realiza por la Ruta Nacional 36, con un tiempo estimado de viaje en auto de alrededor de dos horas y media.