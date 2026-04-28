28 de abril de 2026 Inicio
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La Defensoría de Córdoba se opone al proyecto de "falsas denuncias" por violencia de género: "Es innecesario"

El organismo advirtió que la normativa que impulsa la senadora Carolina Losada carece de sustento empírico y podría silenciar a la víctimas. Además, instó a los legisladores nacionales a no acompañar la propuesta y solicitó reforzar las políticas de protección actuales.

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El proyecto que impulsa la senadora por Santa Fe no tiene rigor empírico según las organizaciones de Derechos Humanos.

El proyecto que impulsa la senadora por Santa Fe no tiene rigor empírico según las organizaciones de Derechos Humanos.

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La Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba rechazó el proyecto para agravar las penas por "falsas denuncias" en contexto de violencia de género, que impulsa la senadora Carolina Losada. Con dictamen favorable, el proyecto queda ahora en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado.

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La institución advirtió que la reforma es innecesaria, ya que las penas ya se encuentran tipificadas en el Código Penal, y que podría disuadir a las víctimas de violencia de género para que no denuncien ante la Justicia: "Vemos una clara intencionalidad en este proyecto de confundir qué es una denuncia falsa. La respuesta nunca puede ser poner más barreras para el acceso a la Justicia, sino mejorar el funcionamiento del sistema".

El Defensor del Pueblo Adjunto Carlos Galoppo remarcó: "En este contexto, no podemos acompañar proyectos que generen más miedo y más obstáculos para denunciar. La salida es fortalecer la protección y mejorar la Justicia, no retroceder en derechos. Esperamos que los legisladores nacionales no acompañen este proyecto".

Desde el organismo estatal independiente adhirieron al pronunciamiento de la Mesa de Trabajo y Diálogo sobre Políticas de Género de Córdoba, que rechaza de manera categórica el proyecto por considerarlo regresivo, carente de sustento empírico y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.

En este sentido, la Defensoría hizo un llamado público a los legisladores por la provincia de Córdoba a rechazar el Proyecto de Ley S-0228/2025 y a "fortalecer las herramientas de protección, prevención y respuesta integral frente a estas violencias".

Denuncias falsas: un proyecto sin evidencias

Las falsas denuncias son un delito tipificado en el Código Penal argentino (art. 245) que sanciona a quien acusa falsamente a otro ante la autoridad. Actualmente, se debate aumentar drásticamente las penas (hasta 6 años) en casos de violencia de género y sexual. Desde las organizaciones feministas temen que desincentive la denuncia de víctimas reales.

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género -ELA- analizaron el proyecto llamado sobre "falsas denuncias" que se debatirá este miércoles en el Senado. Advirtieron que, si se aprueba, "menos personas se animarán a denunciar, menos testigos se atreverán a declarar y más víctimas enfrentarán represalias judiciales por atreverse a hablar". Destacaron que se consolidará un "uso regresivo" del derecho penal para disuadir la búsqueda de ayuda.

El proyecto propone reformar el Código Penal para aumentar las penas por "falsa denuncia", "falso testimonio" y "encubrimiento" en causas vinculadas a: violencia de género, delitos sexuales, de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa ya cuenta con dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y se encuentra en condiciones de ser tratada en el recinto.

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