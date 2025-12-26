IR A
Pampita habló por primera vez tras pasar Navidad en una clínica de Punta del Este

La modelo estuvo acompañada de su novio, Martín Pepa, y tuvo que permanecer varias horas dentro del lugar. “No fue nada, tranquilos todos”, explicó.

Pampita habló sobre la Navidad que pasó en la clínica.

La modelo Carolina Pampita Ardohain pasó la Navidad en una clínica de Punta del Este y generó preocupación. Sin embargo, aclaró que no fue por ella, sino para acompañar a una amiga, pero Martín Pepa estuvo haciéndoles compañía y todo salió bien.

Sucede que Felipe, el hijo de 17 años de Estefanía, su maquilladora, tuvo que ser atendido y, como el vínculo que tienen familiarmente es muy grande, la conductora de Los 8 Escalones decidió estar presente en todo momento y acompañarlos.

Pampita
Pampita prefirió no dar detalles del robo en su casa mientras trabajaba en el exterior.

Pero, en un principio se especuló que la presencia de Pampita en la clínica era por ella misma: “Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No, no es ninguno de mis hijos. Besos para todos. No no no, no fue nada grave”.

“Disculpen, llevo varias horas acá. No fue nada nada, tranquilos todos”, indicó Pampita a la salida de la clínica. Estuvo presente Martín Pepa, quien también aceleró el paso para no toparse con los medios. Finalmente, regresaron a su casa en perfecto estado.

