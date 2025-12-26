Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de diciembre

El oficial cotiza en Banco Nación a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, en la rueda financiera post Navidad y en una jornada clave para el Gobierno por la votación del Presupuesto 2026 en el Senado. El MEP y el blue se ubican por debajo de los $1.500.

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación , en la última rueda posterior a la Navidad y en el cierre de una semana que será clave para el Gobierno que buscará aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado de la Nación, tras la media sanción en Diputados.

Ley de Inocencia Fiscal: los puntos clave del proyecto que el Gobierno buscará aprobar en el Senado

Por su parte, luego de un comienzo de semana sin cambios , y tras el anuncio del Banco Central de una modificación del esquema de bandas, el Blue y el MEP se ubican en torno a los $1.500 .

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario .

El ministro de Economía, Luis Caputo , respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada" . "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

En las últimas tres semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones .

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.423,41 para la compra y $1.475,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.451.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.526,89 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.481,63.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.454,50.