Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de diciembre

El oficial cotiza en Banco Nación a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, en la rueda financiera post Navidad y en una jornada clave para el Gobierno por la votación del Presupuesto 2026 en el Senado. El MEP y el blue se ubican por debajo de los $1.500.

El objetivo del la ley es la simplificación de trámites y fomentar el cumplimiento voluntario.
Ley de Inocencia Fiscal: los puntos clave del proyecto que el Gobierno buscará aprobar en el Senado

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

En las últimas tres semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones.

dolar blue billetes divisas dolares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.423,41 para la compra y $1.475,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.451.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.526,89 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.481,63.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.454,50.

