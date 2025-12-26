26 de diciembre de 2025 Inicio
El Gobierno confirmó tres días no laborables para 2026: cuáles serán los fines de semana largos

Se establecieron nuevas fechas con fines turísticos para el año entrante y se suman a la lista de feriados ya previstos para el calendario del año que viene.

El 2026 tendrá tres días no laborables más.

El 2026 tendrá tres días no laborables más.

El Gobierno nacional oficializó las nuevas fechas de días no laborables con fines turísticos para el 2026 a través del Boletín Oficial. De este modo, tres fines de semana ubicados en marzo, julio y diciembre pasarán a ser extralargos para quienes no trabajen en esas fechas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció a través de la Resolución 164/2025 que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre sean agregados como días no laborables adicionales. La disposición se suma a los feriados ya previstos por ley.

La decisión apunta a promover la actividad turística, que deberán coincidir con lunes o viernes. “Constituye una política pública destinada a impulsar el turismo interno de la República Argentina y que tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico”, indica.

Feriado

En el caso del día no laborable del 23 de marzo, se da porque existe el feriado del 24 de marzo, que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Mientras que, el 10 de julio se suma al feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia.

Por último, el lunes 7 de diciembre es adicional al Día de la Inmaculada Concepción de María que se conmemora el 8 de diciembre y, por ley, es inamovible como las tres mencionadas.

En el considerando, las autoridades indicaron que utilizaron la facultad que permite "fijar anualmente hasta tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

