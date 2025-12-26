Cuáles son los signos que terminan el 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año
Con Lilith en Sagitario, algunos dicen lo que pensaron todo el año
Sueltan verdades que ya no pueden seguir callando
Hablan aunque incomode
Priorizan honestidad antes que armonía
Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año: el 20 de diciembre, Lilith ingresó en Sagitario y algo empezó a resquebrajarse en silencio. Es un tránsito que no viene a agradar, viene a desnudar lo que fue reprimido y lo hace a través de la verdad.
Lilith es un arquetipo antiguo. Mucho antes de ser demonizada, fue una expresión de la Gran Diosa: la Tierra como cuerpo vivo, indomable, soberano. En Babilonia fue Lilitu, Ishtar, Lamastu; en la tradición patriarcal pasó a ser expulsada, convertida en sombra, asociada a lo prohibido y lo peligroso. Pero en astrología, Lilith no es el mal: es lo no integrado, lo que fue negado para poder encajar.
Desde lo astronómico, la Luna Negra representa el punto más lejano de la órbita lunar: el vacío, el desapego, el lugar donde el yo pierde control. En tránsito, Lilith marca crisis internas que obligan a soltar identificaciones, creencias heredadas, mandatos que ya no sostienen. No es pasividad: es una renuncia consciente a seguir traicionándose.
Los signos que dicen verdades que se guardaron todo el año
Sagitario
Habla desde el hartazgo. Dice lo que pensó todo el año y no se animó. No edulcora.
Géminis
Ordena ideas y suelta conversaciones pendientes. Lo dice claro, aunque cambie el vínculo.
Virgo
Se cansa de sostener lo que “corresponde”. Marca límites con argumentos irrefutables.
Piscis
Deja de idealizar. Dice la verdad emocional, aunque rompa fantasías.
Leo
Habla desde el orgullo herido. Reconoce lo que no recibió y lo nombra.
Aries
Explota con honestidad cruda. No negocia más silencios.