Cuáles son los signos que terminan el 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Con este tránsito, se cae el relato que sostenía situaciones incómodas y se rompe el silencio que se mantenía para mantener la falsa armonía.

Por
  • Con Lilith en Sagitario, algunos dicen lo que pensaron todo el año
  • Sueltan verdades que ya no pueden seguir callando
  • Hablan aunque incomode
  • Priorizan honestidad antes que armonía

Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año: el 20 de diciembre, Lilith ingresó en Sagitario y algo empezó a resquebrajarse en silencio. Es un tránsito que no viene a agradar, viene a desnudar lo que fue reprimido y lo hace a través de la verdad.

Lilith es un arquetipo antiguo. Mucho antes de ser demonizada, fue una expresión de la Gran Diosa: la Tierra como cuerpo vivo, indomable, soberano. En Babilonia fue Lilitu, Ishtar, Lamastu; en la tradición patriarcal pasó a ser expulsada, convertida en sombra, asociada a lo prohibido y lo peligroso. Pero en astrología, Lilith no es el mal: es lo no integrado, lo que fue negado para poder encajar.

Desde lo astronómico, la Luna Negra representa el punto más lejano de la órbita lunar: el vacío, el desapego, el lugar donde el yo pierde control. En tránsito, Lilith marca crisis internas que obligan a soltar identificaciones, creencias heredadas, mandatos que ya no sostienen. No es pasividad: es una renuncia consciente a seguir traicionándose.

  • Sagitario

Habla desde el hartazgo. Dice lo que pensó todo el año y no se animó. No edulcora.

  • Géminis

Ordena ideas y suelta conversaciones pendientes. Lo dice claro, aunque cambie el vínculo.

  • Virgo

Se cansa de sostener lo que “corresponde”. Marca límites con argumentos irrefutables.

  • Piscis

Deja de idealizar. Dice la verdad emocional, aunque rompa fantasías.

  • Leo

Habla desde el orgullo herido. Reconoce lo que no recibió y lo nombra.

  • Aries

Explota con honestidad cruda. No negocia más silencios.

