Cuáles son los signos que terminan el 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año Con este tránsito, se cae el relato que sostenía situaciones incómodas y se rompe el silencio que se mantenía para mantener la falsa armonía.







Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Con Lilith en Sagitario, algunos dicen lo que pensaron todo el año

Sueltan verdades que ya no pueden seguir callando

Hablan aunque incomode

Priorizan honestidad antes que armonía Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año: el 20 de diciembre, Lilith ingresó en Sagitario y algo empezó a resquebrajarse en silencio. Es un tránsito que no viene a agradar, viene a desnudar lo que fue reprimido y lo hace a través de la verdad.

Lilith es un arquetipo antiguo. Mucho antes de ser demonizada, fue una expresión de la Gran Diosa: la Tierra como cuerpo vivo, indomable, soberano. En Babilonia fue Lilitu, Ishtar, Lamastu; en la tradición patriarcal pasó a ser expulsada, convertida en sombra, asociada a lo prohibido y lo peligroso. Pero en astrología, Lilith no es el mal: es lo no integrado, lo que fue negado para poder encajar.

Desde lo astronómico, la Luna Negra representa el punto más lejano de la órbita lunar: el vacío, el desapego, el lugar donde el yo pierde control. En tránsito, Lilith marca crisis internas que obligan a soltar identificaciones, creencias heredadas, mandatos que ya no sostienen. No es pasividad: es una renuncia consciente a seguir traicionándose.

caretas Los signos que dicen verdades que se guardaron todo el año Sagitario Habla desde el hartazgo. Dice lo que pensó todo el año y no se animó. No edulcora.

Géminis Ordena ideas y suelta conversaciones pendientes. Lo dice claro, aunque cambie el vínculo.

Virgo Se cansa de sostener lo que “corresponde”. Marca límites con argumentos irrefutables. Piscis Deja de idealizar. Dice la verdad emocional, aunque rompa fantasías. Leo Habla desde el orgullo herido. Reconoce lo que no recibió y lo nombra. Aries Explota con honestidad cruda. No negocia más silencios.