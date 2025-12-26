26 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

A pesar de las altas temperaturas, rige una alerta meteorológica por lluvia y viento para Buenos Aires

El calor no da tregua, la máxima trepará a los 34° durante la jornada, sin embargo, la inestabilidad retorna de cara al fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes ráfagas y abundantes precipitaciones.

Por
El sur de la provincia está bajo alerta por tormentas. 

El sur de la provincia está bajo alerta por tormentas. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y viento para Buenos Aires y varias provincias de Argentina. De cara al fin de semana, se espera que continúen las altas temperaturas, con máximas que rondarán por arriba de los 34°.

El calor vuelve con máximas arriba de los 30°.
Te puede interesar:

El 2025 se despide con la primera ola de calor en Buenos Aires: cuándo aumenta la temperatura

El SMN informó que las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén, están bajo alerta amarilla por viento fuerte del oeste o sudoeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h de manera puntual.

Mientras que para Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba y Jujuy serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MetVillaAdelina/status/2004336446195589390&partner=&hide_thread=false

El 2025 se despide con la primera ola de calor en Buenos Aires: cuándo aumenta la temperatura

Tras el temporal que afectó gran parte de la zona norte de Buenos Aires, se espera un rotundo cambio en las condiciones meteorológicas durante la última semana de 2025. Fin de año traerá altas temperaturas, lo que podría llegar a considerarse la primera ola de calor del verano. ¿Cuántos días va a durar el calor?

Según informó el meteorólogo de Meteored, Cristian Garavaglia, se empieza a "consolidar un escenario muy caluroso para el cierre de este 2025 sobre Buenos Aires". En específico, explicó que este fenómeno se dará los últimos 3 días del año, lo que "estaría configurando la primera ola de calor de la temporada sobre la ciudad".

SMN pronóstico 26-12-25
Captura del SMN.

Captura del SMN.

El meteorólogo además explicó que durante la semana se esperan mínimas entre 23° y 26° y máximas de 34° y 37°, hasta el miércoles 31.

"Esta previsión, de cumplirse, estaría determinando la primera ola de calor oficial de la temporada 25/26 en Buenos Aires, al cumplirse los criterios de al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C, de acuerdo a los umbrales establecidos por el Servicio Meteorológico Nacional", añadió Garavaglia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Buenos Aires no se esperan lluvias ni precipitaciones durante la jornada. 

A pesar del calor, continúa activa la alerta meteorológica por tormentas para varias localidades de Argentina

play

Alerta por tormentas en Nochebuena: a qué hora llueve

El Unicenter registró un diluvio.

Temporal en el AMBA: los videos más impactantes del diluvio en Unicenter

play

Las impactantes imágenes que dejó la tormenta en el AMBA: granizo, comercios y casas inundadas

play

Temporal en el AMBA: diluvió en el Unicenter por las intensas lluvias

play

Se adelantó la lluvia: fuerte tormenta de verano dejó calles inundadas y cortes de luz en varias zonas del AMBA

Rating Cero

Se trata de Imani Dia Smith.

Conmoción en Disney: asesinaron a una reconocida actriz que participó en El Rey León

Pampita habló sobre la Navidad que pasó en la clínica.

Pampita habló por primera vez tras pasar Navidad en una clínica de Punta del Este

Tiene diez episodios y está cargada de pasión y drama. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie de traición y deseo que te invita a ver más y más

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

últimas noticias

El objetivo del la ley es la simplificación de trámites y fomentar el cumplimiento voluntario.

Ley de Inocencia Fiscal: los puntos clave del proyecto que el Gobierno buscará aprobar en el Senado

Hace 13 minutos
Se trata de Imani Dia Smith.

Conmoción en Disney: asesinaron a una reconocida actriz que participó en El Rey León

Hace 34 minutos
De acuerdo con el calendario actual y teniendo en cuenta que hay feriados inamovibles y trasladables, dependiendo del día en que caigan serán adelantados o atrasados.

Días de descanso: cuáles son los meses que tendrán más feriados en 2026

Hace 38 minutos
Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Cuáles son los signos que terminan el 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Hace 56 minutos
Anses explicó quiénes acceden a $52.250 en enero.

ANSES entrega $52.250: quiénes pueden acceder en enero 2026

Hace 1 hora