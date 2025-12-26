A pesar de las altas temperaturas, rige una alerta meteorológica por lluvia y viento para Buenos Aires El calor no da tregua, la máxima trepará a los 34° durante la jornada, sin embargo, la inestabilidad retorna de cara al fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes ráfagas y abundantes precipitaciones. Por + Seguir en







El sur de la provincia está bajo alerta por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y viento para Buenos Aires y varias provincias de Argentina. De cara al fin de semana, se espera que continúen las altas temperaturas, con máximas que rondarán por arriba de los 34°.

El SMN informó que las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén, están bajo alerta amarilla por viento fuerte del oeste o sudoeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h de manera puntual.

Mientras que para Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba y Jujuy serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MetVillaAdelina/status/2004336446195589390&partner=&hide_thread=false PRONÓSTICO GRAN BUENOS AIRES – VIERNES 26 DE DICIEMBRE



Jornada cálida y estable con cielo mayormente despejado a algo nublado. Viento leve del Norte con ráfagas, rotando al Noreste hacia la noche. Mínima 20°C / Máxima 34°C pic.twitter.com/2465pX5QlJ — Estación Meteorológica Villa Adelina, San Isidro (@MetVillaAdelina) December 25, 2025 El 2025 se despide con la primera ola de calor en Buenos Aires: cuándo aumenta la temperatura Tras el temporal que afectó gran parte de la zona norte de Buenos Aires, se espera un rotundo cambio en las condiciones meteorológicas durante la última semana de 2025. Fin de año traerá altas temperaturas, lo que podría llegar a considerarse la primera ola de calor del verano. ¿Cuántos días va a durar el calor?

Según informó el meteorólogo de Meteored, Cristian Garavaglia, se empieza a "consolidar un escenario muy caluroso para el cierre de este 2025 sobre Buenos Aires". En específico, explicó que este fenómeno se dará los últimos 3 días del año, lo que "estaría configurando la primera ola de calor de la temporada sobre la ciudad".

SMN pronóstico 26-12-25 Captura del SMN. El meteorólogo además explicó que durante la semana se esperan mínimas entre 23° y 26° y máximas de 34° y 37°, hasta el miércoles 31. "Esta previsión, de cumplirse, estaría determinando la primera ola de calor oficial de la temporada 25/26 en Buenos Aires, al cumplirse los criterios de al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C, de acuerdo a los umbrales establecidos por el Servicio Meteorológico Nacional", añadió Garavaglia.