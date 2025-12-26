ANSES entrega $52.250: quiénes pueden acceder en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que recibe este monto el próximo mes. Por + Seguir en







Anses explicó quiénes acceden a $52.250 en enero. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que el organismo entrega en enero $52.250 en concepto de la Tarjeta Alimentar.

Este monto está dirigido a las familias beneficiarias de la AUH con un hijo y embarazadas titulares de la AUE.

Este beneficio se mantendrá sin aumento un mes más.

El acceso es automático para los grupos habilitados al cobro. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo (AUE) seguirán cobrando $52.250 por el extra de la Tarjeta Alimentar. Este monto se complementa con la prestación mensual.

ANSES tarjeta alimentar La Tarjeta Alimentar es un beneficio económico del Gobierno Argentino dirigido a familias con niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar de ANSES está dirigida a familias que cobran:

la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, y con discapacidad sin límite de edad.

a mujeres embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE),}

y a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 Hijos. Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026 Las cifras de este beneficio siguen sin aumento:

Familias con un hijo y embarazadas titulares de la AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES Solo se deben mantener actualizados los datos personales y familiares en Mi Anses ya que el cobro es automático para los grupos mencionados anteriormente.