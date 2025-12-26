ANSES entrega $52.250: quiénes pueden acceder en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que el organismo entrega en enero $52.250 en concepto de la Tarjeta Alimentar.
Este monto está dirigido a las familias beneficiarias de la AUH con un hijo y embarazadas titulares de la AUE.
Este beneficio se mantendrá sin aumento un mes más.
El acceso es automático para los grupos habilitados al cobro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo (AUE) seguirán cobrando $52.250 por el extra de la Tarjeta Alimentar. Este monto se complementa con la prestación mensual.