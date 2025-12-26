IR A
Hoy en Netflix: la miniserie de traición y deseo que te invita a ver más y más

La trama sigue a Fabrizio, un seductor que desencadena un conflicto familiar al involucrarse con tres mujeres vinculadas entre sí.

Tiene diez episodios y está cargada de pasión y drama. 

Las producciones latinoamericanas continúan cautivando a la audiencia en las plataformas de streaming. Netflix ofrece un amplio catálogo de historias hispanohablantes, entre las que se encuentra Jugar con fuego. Se trata de una miniserie que logra fusionar el suspenso del thriller con la intensidad del drama romántico.

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
Producida por Telemundo International Studios y Rede Globo, esta coproducción atrapó a la audiencia del servicio de streaming al ofrecer una historia corta pero cargada de pasión y secretos. Este título recibió reconocimientos internacionales, incluyendo premios en eventos como los New York Festivals TV & Film Awards, destacando su narrativa y valores de producción. Con solo 10 episodios, la propuesta logra atrapar al espectador en una trama de enredos, engaños, amor y traición.

En su mayoría, las escenas fueron grabadas en la región del Eje Cafetero, en Colombia. La serie, inspirada en la historia brasileña creada por George Moura, se posicionó como una de las opciones favoritas para los amantes de las producciones latinoamericanas.

Netflix: sinopsis de Jugar con fuego

jugar con fuego (2)

Todo comienza con la llegada de Fabrizio, un atractivo y sensual hombre mexicano que aterriza en la región cafetera de Colombia. Sin medir las consecuencias, el joven seductor se involucra sentimentalmente con tres mujeres muy diferentes entre sí, pero conectadas por lazos familiares y de amistad: Martina, una mujer casada y poderosa; Camila, su mejor amiga; y Andrea, la hija de Martina.

Mientras Martina y Camila encuentran en él una vía de escape a sus rutinas, Andrea experimenta con Fabrizio un despertar emocional y sexual. Sin embargo, este juego de seducción escala rápidamente hacia un deseo peligroso que, al romper todos los límites morales, arrastra a los personajes a un abismo de conflictos.

Tráiler de Jugar con fuego

Reparto de Jugar con fuego

  • Jason Day como Fabrizio.
  • Margarita Rosa de Francisco como Martina.
  • Carlos Ponce como Jorge Jaramillo.
  • Laura Perico como Andrea Jaramillo.
  • Gaby Espino como Camila Peláez de Jaramillo.
  • Tony Plana como Peter Miller.
  • Marcelo Serrado como Thiago.
