Un hombre murió en Villa Lugano: investigan las circunstancias del fallecimiento

Todo comenzó a partir de una denuncia por ruidos molestos en el barrio, durante los festejos de Navidad. El primer parte policial indica que la víctima sufrió heridas de arma blanca que resultaron mortales.

La denuncia se produjo en el marco de los festejos por Navidad.

Un hombre de 45 años murió tras una pelea vecinal en Villa Lugano en plenos festejos por la Navidad. El hecho se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron el fallecimiento.

Según las primeras informaciones, efectivos policiales habían llegado al lugar a raíz de un conflicto entre vecinos durante la Navidad: denunciaban el exceso de música a fuerte volumen.

En ese contexto, el hombre en cuestión reaccionó ante la llegada de los policías y comenzó a atacar a los uniformados, lo que generó una situación de extrema tensión.

El episodio escaló a partir del lanzamiento de palos y botellas, lo que motivó un operativo para dispersar a los involucrados. Durante el enfrentamiento, uno de los policías descendió de una camioneta y utilizó un arma antidisturbios con el objetivo de controlar la situación. Las autoridades investigan si ese disparo pudo haber tenido relación con la muerte del hombre.

No obstante, el primer informe oficial indica que la víctima presentaba heridas de arma blanca, las cuales habrían sido determinantes en su fallecimiento. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Piñeyro, donde finalmente murió.

La causa quedó en manos de la Justicia, que analiza las imágenes registradas y los testimonios para esclarecer cómo se produjeron los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

