Boca tiene todo acordado para el regreso de Rodolfo Arruabarrena: cuándo podría ser presentado

El Vasco se consagró campeón en el torneo de Primera División y la Copa Argentina 2015 en su primer paso como DT, aunque también sufrió las eliminaciones ante River en la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015. Se estima que el contrato sea por 18 meses más, hasta el fin de la gestión de Juan Román Riquelme.

Se espera que el Vasco Arruabarrena sea presentado entre el martes y miércoles de esta semana.

Boca eligió a quién será el reemplazante de Claudio Úbeda y se pondrá el buzo de entrenador a partir del segundo semestre. A falta de confirmación oficial, Juan Román Riquelme tendría acordado de palabra la contratación de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena .

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Tras el ofrecimiento de la dirigencia el exfutbolista dio el visto bueno definitivo y volverá a La Boca para iniciar su segundo ciclo en el club en el banco de suplentes. Se espera que en las próximas horas, tanto los dirigentes como los representantes del entrenador ultiman los detalles del contrato para coordinar la presentación oficial el cual sería en las instalaciones de la institución entre los días martes y miércoles de esta semana.

En cuanto a lo contractual, solo restan coordinar detalles económicos , pero no habría inconvenientes para que regrese al club donde tuvo grandes alegrías tanto como jugador como entrenador. El Vasco viajará a Buenos Aires para formalizar el vínculo por 18 meses , que coincide con el fin de la gestión Riquelme, y posteriormente sea presentado oficialmente.

La intención de Boca es que todo esté resuelto antes del miércoles próximo, para que sus ayudantes tengan margen suficiente para instalarse en el predio de Ezeiza y comenzar a planificar la pretemporada, de cara al 18 de julio , una vez concluido el Mundial, tal como estaba pactado.

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Si bien falta ultimar detalles para cerrar la llegada de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena el banco de suplentes de Boca, un club donde supo escribir una larga historia llena de gloria.

El Vasco se sentó por primera vez en el banco de suplentes en agosto de 2014 para reemplazar nada más ni nada menos que a Carlos Bianchi: durante un año y medio dirigió 73 partidos, con un saldo de 45 victorias, 13 empates y 15 derrotas y logró consagrarse en el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina 2015.

Pero su primer ciclo también quedó marcado por las eliminaciones contra River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, del recordado episodio del gas pimienta en La Bombonera. El 2016 tuvo un mal arranque y se fue tras perder con Racing en la quinta fecha.

Mientras que como jugador levantó la Copa Libertadores 2000 de la mano de Bianchi y fue campeón de los torneos Apertura 1998 y Clausura 1999 antes de emigrar al Villarreal de España.