Esta isla parece un gran viaje pero está a pocos kilómetros de Buenos Aires: cómo es la escapada

Visitar el Delta es una de las opciones que combinan una estadía fuera de lo común con accesos, cercanía con la ciudad y propuestas económicas.

Viajar al Delta del Paraná es ideal para descansar, escuchar el sonido de la fauna autóctona y desconectar del ruido de la ciudad.

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires se puede conocer y pasar unos días de relajación en esta isla que ofrece una experiencia completamente distinta al ritmo urbano. Se trata del Delta del Paraná , un entramado de islas, ríos y arroyos que se convirtió en una de las escapadas de fin de semana más buscadas por quienes desean desconectarse sin viajar demasiado lejos.

La particularidad de este destino radica en que gran parte de sus paisajes solo pueden conocerse navegando , algo que favorece 100% la experiencia fuera de lo común para quienes están acostumbrados a circular por tierra, en la ciudad. Esa característica permitió que muchos sectores permanezcan preservados, con una fuerte presencia de flora y fauna autóctona que sorprende tanto a visitantes frecuentes como a quienes llegan por primera vez.

El Delta del Paraná es uno de los sistemas de humedales más importantes de Sudamérica y se extiende por miles de kilómetros cuadrados entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe . Su geografía está formada por una extensa red de canales , riachos e islas que conforman un paisaje muy diferente al de otros destinos turísticos bonaerenses.

Uno de los aspectos más llamativos es que la vida cotidiana se desarrolla, en gran medida, sobre el agua. Las embarcaciones son el principal medio de transporte para llegar a viviendas, comercios, alojamientos y distintos servicios distribuidos a lo largo de las islas. Esa dinámica le aporta una identidad propia al lugar y convierte cada recorrido en parte de la experiencia.

Cómo llegar al Delta del Río Paraná Cómo llegar al Delta del Río Paraná

La cercanía con la Ciudad de Buenos Aires es otro de sus grandes atractivos. En pocas horas es posible pasar del movimiento constante de la capital a un entorno donde predominan los sonidos de la naturaleza y el ritmo tranquilo de la vida isleña.

Qué hacer durante una escapada al Delta del Paraná

Los paseos en lancha son una de las actividades más elegidas porque permiten recorrer distintos cursos de agua y acceder a sectores que no pueden visitarse por tierra. También existe la posibilidad de practicar kayak, realizar caminatas por senderos naturales y observar aves en diferentes puntos del delta.

Muchos viajeros optan por pasar una o más noches en alojamientos ubicados en las islas para disfrutar con mayor calma del entorno. La propuesta se completa con una oferta gastronómica que incluye platos elaborados con productos regionales, especialmente los pescados de río.