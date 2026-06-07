Fabián Mazzei aclaró los rumores de crisis con Araceli González y sorprendió a todos El actor aclaró que no siente ningún tipo de incomodidad respecto al nuevo vínculo entre su esposa y el productor, afirmando de manera contundente que jamás le molestaría lo sucedido con Suar. Agregar C5N en









La triste experiencia de Araceli González y Fabián Mazzei: Quedé embarazada y lo perdí

Fabián Mazzei desmintió los rumores de crisis con Araceli González tras su acercamiento con Adrián Suar.

El actor aseguró que no siente celos y respeta la buena relación entre su esposa y su exmarido.

También remarcó que atraviesan una etapa de estabilidad y tranquilidad como pareja.

Según explicó, las únicas diferencias que tienen están relacionadas con temas laborales de la empresa que administran juntos. El actor quedó en el centro de la atención mediática luego de ser consultado acerca de la reciente reconciliación de su pareja con Adrián Suar, una noticia que generó repercusiones tanto en el mundo del espectáculo como entre los seguidores de los protagonistas. Ante las preguntas de la prensa, el artista optó por responder con cautela, evitando profundizar en detalles de la situación personal y manteniendo un perfil reservado frente a las cámaras.

La reaparición pública del tema despertó interés debido a la historia compartida entre los involucrados y a los rumores que circularon en las últimas semanas. Sin embargo, el actor prefirió no alimentar especulaciones y dejó en claro que respeta las decisiones personales de quienes forman parte de su entorno. Su postura buscó bajar el tono de la polémica y evitar nuevas controversias alrededor del vínculo.

araceli mazzeijpg.jpg La triste experiencia de Araceli González y Fabián Mazzei: Quedé embarazada y lo perdí

Mientras tanto, la reconciliación continúa siendo uno de los temas más comentados en la farándula argentina. A la espera de nuevas declaraciones de los protagonistas, las palabras del actor reflejaron una actitud prudente frente a una situación que sigue generando repercusiones y despertando la curiosidad del público.

Qué dijo Fabián Mazzei sobre la crisis de pareja con Araceli González Fabián Mazzei salió a aclarar los rumores que en los últimos días pusieron en duda su relación con Araceli González. Las especulaciones crecieron tras la difusión de imágenes y versiones sobre un acercamiento entre la actriz y su exmarido, Adrián Suar, situación que algunos medios vincularon con una supuesta crisis matrimonial. Sin embargo, el actor fue contundente al desmentir cualquier conflicto sentimental y aseguró que la realidad de la pareja está muy lejos de lo que se comentó públicamente.

89jpg.jpg Toto Suar contó una desopilante anécdota de Fabián Mazzei, cuando recién se conocían En sus declaraciones, Mazzei explicó que no siente celos ni incomodidad por la buena relación entre González y Suar. Por el contrario, destacó que se trata de personas importantes en la vida de su esposa y remarcó que siempre deseará lo mejor para ambos. Además, sostuvo que acompaña a Araceli en cada una de sus decisiones y que atraviesan una etapa de tranquilidad y estabilidad en la relación. No obstante, el actor reconoció que, como cualquier pareja, tienen diferencias cotidianas. Según contó, los desacuerdos suelen surgir por cuestiones vinculadas a la empresa de cosméticos que administran juntos, especialmente en temas relacionados con la gestión y el trabajo diario. De esta manera, Mazzei buscó poner fin a las versiones de crisis y dejó en claro que los únicos roces existentes responden a asuntos laborales y no a problemas de pareja.