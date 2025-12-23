Una comunidad pequeña que encontró en la creatividad una nueva forma de mostrarse. Un destino tranquilo que invita a recorrer historias pintadas en cada pared.

En el departamento de Rocha existe una localidad uruguaya que supo reinventarse a partir de la expresión artística . Con pocos habitantes y un ritmo de vida pausado, 19 de Abril logró convertir sus calles en un atractivo cultural que hoy despierta interés turístico.

La propuesta surgió como una respuesta comunitaria frente a la pérdida de su población y al paso del tiempo. A través de murales, esculturas y obras a cielo abierto, el pueblo construyó una identidad visual propia que dialoga con su historia, sus oficios y su entorno natural.

Ese proceso colectivo transformó al arte en un motivo de viaje. Lejos de los circuitos más concurridos, el lugar ofrece una experiencia distinta, donde cada recorrido permite descubrir relatos locales y una forma de habitar el territorio marcada por la calma.

Ubicado entre Rocha y Castillos, 19 de Abril, conocido originalmente como Chafalote por el arroyo que lo rodea, cuenta con una población que ronda los 200 habitantes. A pesar de su tamaño, este destino uruguayo conserva servicios básicos como escuela, policlínica, comisaría e iglesia, además de espacios sociales donde se desarrollan actividades comunitarias.

La vida cotidiana está atravesada por una fuerte presencia de personas mayores, mientras que los jóvenes suelen trasladarse a ciudades cercanas para estudiar . La economía local se sostiene principalmente con actividades agrícolas y pequeños comercios, entre ellos un almacén que también funciona como punto de encuentro.

19 abril Portales del Uruguay

El giro cultural comenzó con el llamado Proyecto de Teresa, una iniciativa que impulsó la creación de más de dos decenas de murales durante la pandemia. Las obras reflejan escenas de la vida rural, la fauna del lugar y recuerdos colectivos, como el antiguo molino que abastecía de agua al pueblo o las lavanderas que formaban parte del paisaje cotidiano.

Esa primera experiencia dio paso a Chafalotearte, un proyecto más amplio que retomó el nombre histórico del pueblo y sumó a decenas de artistas. Bajo la coordinación de Ignacio Zuluaga, se intervinieron muros y fachadas con trabajos de escultura, mosaico y pintura, inaugurados en 2022 con una celebración que marcó un antes y un después para la localidad.

19 de abril Portales del Uruguay

Hoy, la galería al aire libre no responde a un único eje temático, sino que reúne miradas diversas sobre la cultura, el ambiente y la memoria local. También hay homenajes realizados con materiales reutilizados, como esculturas que recuerdan a antiguos herreros, y un fuerte orgullo comunitario por haber sido elegidos como escenario artístico.