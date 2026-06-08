8 de junio de 2026 Inicio
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Todo lo que debés saber sobre el cobro del aguinaldo para jubilados de ANSES en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social hizo un repaso con los montos que recibirán los jubilados y pensionados en el sexto mes del año.

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Todo lo que tenés que saber sobre el cobre del aguinaldo.

Todo lo que tenés que saber sobre el cobre del aguinaldo.

  • Los jubilados y pensionados cobrarán en junio un aumento del 2,58%, el medio aguinaldo y, en algunos casos, un bono extraordinario.
  • El aguinaldo alcanzará a todos los beneficiarios del sistema previsional y se abonará junto con los haberes del mes.
  • Quienes perciben la jubilación mínima recibirán un ingreso total cercano a los $675.000 al sumar haber, bono y aguinaldo.
  • El calendario de pagos comenzará el 8 de junio y tendrá modificaciones por un feriado nacional que interrumpirá el cronograma.

La ANSES se prepara para poner en marcha el cronograma de pagos de junio, que incluirá cambios relevantes para jubilados y pensionados. Con el inicio del mes, miles de beneficiarios estarán atentos a las fechas de cobro y a las actualizaciones previstas en sus haberes.

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Durante junio, los beneficiarios recibirán sus haberes con un incremento actualizado, al que se sumará el cobro del medio aguinaldo. Además, quienes perciben las jubilaciones y pensiones de menores montos accederán a un bono extraordinario.

Como es habitual, el calendario de pagos de ANSES estará determinado por la terminación del DNI de cada beneficiario. No obstante, la presencia de un feriado nacional durante junio generará ajustes en el cronograma y provocará cambios en una de las fechas previstas para el cobro.

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Junio llega con novedades para los jubilados.

Junio llega con novedades para los jubilados.

Qué debés saber sobre el cobro del aguinaldo para jubilados de ANSES en junio 2026

El pago del medio aguinaldo será uno de los principales extras que recibirán los jubilados y pensionados durante junio, ya que alcanzará a todos los beneficiarios del sistema previsional. En cambio, el bono extraordinario de $70.000 estará reservado para quienes perciben los haberes más bajos.

Con el incremento del 2,58%, los montos de las principales prestaciones quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilados de la mínima: percibirán un haber base de $403.317,99. Con el bono de $70.000, el ingreso mensual asciende a $473.317,99. A esto se suma el medio aguinaldo de $201.658, lo que lleva el total a cobrar a $674.975.
  • Jubilados con haberes superiores a la mínima: el monto máximo alcanzará los $2.713.948,17, con un aguinaldo de $1.356.974.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): tendrá un haber base de $322.654,39, que se elevará a $553.981,59 al incluir el bono y el aguinaldo.
  • Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: contarán con un haber de $282.322,59, que con los adicionales llegará a $493.483,89.
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Estos serán los montos que recibirán los jubilados en este mes.

Estos serán los montos que recibirán los jubilados en este mes.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en junio 2026

El calendario de pagos de junio comenzará el lunes 8, aunque se verá interrumpido el lunes 15 debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. En esa jornada no habrá depósitos, y el cronograma se retomará el martes 16.

Para jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo, las fechas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

En el caso de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el calendario será:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas tendrán el siguiente esquema de pagos:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio.
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