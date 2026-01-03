3 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: el destino que está a orillas del quinto humedal más grande del mundo

Se encuentra en la región de Ansenuza, a 150 km de Córdoba Capital y muy cerca de la laguna Mar Chiquita.

Por
Un destino de naturaleza y tranquilidad en Córdoba.

Municipalidad de La Para
  • Es una alternativa tranquila a Miramar para conocer el quinto humedal salado más grande del mundo.
  • La Para se encuentra a tan solo 150 km de Córdoba y es un lugar tranquilo para conocer la Laguna Mar Chiquita.
  • La localidad es un referente ecológico que recicla el 60% de sus residuos y ofrece visitas a su Planta de Reciclado.
  • Es un sitio privilegiado para el avistaje de aves, donde habitan más de 370 especies, incluyendo tres tipos de flamencos.

Córdoba tiene algunos puntos emblemáticos que le dan fama internacional. Uno de ellos es la Laguna Mar Chiquita: el lago salado más grande de Sudamérica, que forma parte del Parque Nacional Ansenuza.

Este destino en Córdoba tiene más de un siglo de historia. 
Lo que pocos conocen son los pueblos próximos a este increíble humedal, que es el quinto más grande del mundo. La Para se encuentra sobre la Ruta 17 y es el destino ideal para los que quieren conocer la región de Ansenuza desde una perspectiva diferente a la que ofrece Miramar.

Lo bueno es que al ser un pueblo pequeño, los turistas pueden moverse caminando o en bici por el centro y los parques. Ofrece un entorno tranquilo, con pocos habitantes, lo que permite disfrutar del aire puro. Su comunidad es muy consciente de la importancia de cuidar el ambiente y proteger a los encantos naturales como la laguna, que alberga más de 370 especies de aves, incluyendo tres de las seis variedades de flamencos del mundo.

Laguna Mar Chiquita

Este ecosistema es motivo de estudio en todas partes del mundo debido a la vegetación que se adaptó a los grandes índices de salinidad. Si bien es un punto que se puede visitar todo el año, la mejor época para ver flamencos es de junio a septiembre, y para turismo de playa y aves playeras, de diciembre a marzo.

Dónde queda La Para

La Para se encuentra en la región de Ansenuza, a unos 150 km de Córdoba Capital. Está ubicada sobre la Ruta Provincial 17, muy cerca de la Laguna Mar Chiquita y a unos 47 km de Miramar. Es un viaje de aproximadamente dos horas desde la ciudad de Córdoba, atravesando paisajes de campo típicos del noreste cordobés.

Qué puedo hacer en La Para

La Para combina planes en la naturaleza con paseos culturales y educativos. El camping municipal es uno de los principales atractivos durante el verano. Tiene todo lo necesario para pasar el día o quedarse a dormir.

Pocos saben que es uno de los mejores lugares para el avistaje de aves, desde flamencos y otras especies playeras. Con la compañía de un guía turístico, en un día es posible asesorarse y hacerse casi experto en el canto de las aves de la región de Ansenuza.

Laguna Mar Chiquita, Córdoba

Uno de los pilares fundamentales de la localidad es el cuidado del ambiente a través del reciclaje, que le permite reutilizar el 60% de sus residuos. Se puede visitar el Parque Agreoecológico y la Planta de Reciclado para conocer cómo transforman la basura en recursos

No dejes de visitar el Museo Histórico Municipal que resguarda muestras de vasijas, estatuillas y puntas de flechas que datan de 8000 años de antigüedad, hasta salas que recrean la vida de los inmigrantes italianos y españoles a fines de 1800 y principios de 1900.

Cómo llegar a La Para

Llegar a La Para en auto es un trayecto tranquilo desde Córdoba de aproximadamente dos horas. Hay que tomar la Ruta Nacional 19 hasta Río Primero, de ahí desviar por la RP 10 hasta La Puerta y finalmente agarrar la RP 17 hacia el este.

Otra opción para tener en cuenta es que hay una empresa de transporte que tiene salidas diarias desde la terminal de Córdoba que te dejan justo en el centro del pueblo, frente a la plaza principal.

Desde CABA, la ruta más común es ir hasta la ciudad de Córdoba por la Ruta Nacional 9 y de ahí seguir el camino mencionado, aunque también se puede subir por Santa Fe dependiendo de la zona de Buenos Aires de la que salgas.

