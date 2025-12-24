Turismo en Córdoba: la comuna que está pegada a un impactante lago

Dentro de la provincia, es uno de los destinos preferidos para los amantes de la pesca y los deportes náuticos. Es perfecto para quienes buscan paz y tranquilidad sin alejarse demasiado de las grandes ciudades.

Esta localidad cordobesa está junto a uno de los lagos más importantes de la provincia.

Verano tras verano, la provincia de Córdoba se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes del país gracias a sus paisajes serranos que van desde el bosque hasta los ríos . Y además, muy cerca de la capital, se destaca una comuna que está pegada a un impactante lago.

Se trata de San Roque, en el Valle de Punilla, ubicada al pie de la Sierra Chica y a orillas del Lago San Roque, conocido por el dique del mismo nombre. Esta comuna ganó popularidad a nivel nacional cuando, a partir de 2005, se convirtió en sede del histórico festival Cosquín Rock.

Ubicada muy cerca de Córdoba y de Villa Carlos Paz, la localidad de San Roque fue creciendo a la vera del dique y se convirtió en un lugar para los amantes de los deportes acuáticos . Es ideal para quienes buscan paz y tranquilidad sin alejarse demasiado de los centros urbanos.

La localidad de San Roque queda en el noroeste de la provincia de Córdoba, dentro del departamento Punilla y a orillas del lago San Roque. Se ubica unos 18 kilómetros al norte de Villa Carlos Paz y 45 kilómetros al noroeste de Córdoba capital. Desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia es de casi 740 kilómetros.

El principal atractivo turístico de San Roque son el lago y el dique del mismo nombre, uno de los destinos más destacados de la provincia de Córdoba para los fanáticos de los deportes náuticos. Se puede practicar windsurf, sky acuático, kayak, motonáutica y canotaje, así como navegación a vela o en lancha.

También es un lugar muy popular entre los pescadores: hay excursiones embarcadas para buscar los lugares con más pique de pejerreyes. En los alrededores del lago, las sierras y los bosques brindan el escenario ideal para pasear a pie, en bicicleta o a caballo.

Lago San Roque, Córdoba Redes sociales

Una visita obligada es el mirador en la costa del lago, conocido como Plaza Federal, donde flamean las banderas de todas las provincias argentinas. Además, en su centro hay una urna que reúne un poco de tierra de cada una de ellas, para simbolizar la fraternidad y unión nacional.

Cómo llegar a San Roque

La manera más fácil de llegar a San Roque desde la Ciudad de Buenos Aires es viajar en avión hasta Córdoba capital y, desde allí, ir en colectivo hasta la comuna. Para hacer todo el viaje en auto, hay que salir de CABA por la Autopista Panamericana/Ruta 9 hasta Rosario, y luego continuar por la Autopista Rosario-Córdoba. Desde la capital provincial, el último tramo es por la Ruta 20 y la Ruta Provincial 73. Son casi 9 horas de viaje.