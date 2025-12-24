24 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: la comuna que está pegada a un impactante lago

Dentro de la provincia, es uno de los destinos preferidos para los amantes de la pesca y los deportes náuticos. Es perfecto para quienes buscan paz y tranquilidad sin alejarse demasiado de las grandes ciudades.

Por
Esta localidad cordobesa está junto a uno de los lagos más importantes de la provincia.

Esta localidad cordobesa está junto a uno de los lagos más importantes de la provincia.

X @turisargentina
  • La localidad de San Roque, en Córdoba, es el destino por excelencia para los amantes de los deportes acuáticos.
  • Se encuentra a orillas del Lago San Roque, famoso por el dique del mismo nombre.
  • También se puede hacer trekking, ciclismo y pasear a caballo.
  • Queda a muy poca distancia de Villa Carlos Paz y Córdoba capital.

Verano tras verano, la provincia de Córdoba se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes del país gracias a sus paisajes serranos que van desde el bosque hasta los ríos. Y además, muy cerca de la capital, se destaca una comuna que está pegada a un impactante lago.

Los sitios imperdibles en la lista de lugares de Turismo en Capital Federal
Te puede interesar:

Tuvo una construcción accidentada, tiene a un prócer argentino y es parada obligatoria cuando vas a Buenos Aires: qué edificio es

Se trata de San Roque, en el Valle de Punilla, ubicada al pie de la Sierra Chica y a orillas del Lago San Roque, conocido por el dique del mismo nombre. Esta comuna ganó popularidad a nivel nacional cuando, a partir de 2005, se convirtió en sede del histórico festival Cosquín Rock.

Ubicada muy cerca de Córdoba y de Villa Carlos Paz, la localidad de San Roque fue creciendo a la vera del dique y se convirtió en un lugar para los amantes de los deportes acuáticos. Es ideal para quienes buscan paz y tranquilidad sin alejarse demasiado de los centros urbanos.

Plaza Federal de San Roque, Córdoba

Dónde queda San Roque

La localidad de San Roque queda en el noroeste de la provincia de Córdoba, dentro del departamento Punilla y a orillas del lago San Roque. Se ubica unos 18 kilómetros al norte de Villa Carlos Paz y 45 kilómetros al noroeste de Córdoba capital. Desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia es de casi 740 kilómetros.

Qué puedo hacer en San Roque

El principal atractivo turístico de San Roque son el lago y el dique del mismo nombre, uno de los destinos más destacados de la provincia de Córdoba para los fanáticos de los deportes náuticos. Se puede practicar windsurf, sky acuático, kayak, motonáutica y canotaje, así como navegación a vela o en lancha.

También es un lugar muy popular entre los pescadores: hay excursiones embarcadas para buscar los lugares con más pique de pejerreyes. En los alrededores del lago, las sierras y los bosques brindan el escenario ideal para pasear a pie, en bicicleta o a caballo.

Lago San Roque, Córdoba

Una visita obligada es el mirador en la costa del lago, conocido como Plaza Federal, donde flamean las banderas de todas las provincias argentinas. Además, en su centro hay una urna que reúne un poco de tierra de cada una de ellas, para simbolizar la fraternidad y unión nacional.

Cómo llegar a San Roque

La manera más fácil de llegar a San Roque desde la Ciudad de Buenos Aires es viajar en avión hasta Córdoba capital y, desde allí, ir en colectivo hasta la comuna. Para hacer todo el viaje en auto, hay que salir de CABA por la Autopista Panamericana/Ruta 9 hasta Rosario, y luego continuar por la Autopista Rosario-Córdoba. Desde la capital provincial, el último tramo es por la Ruta 20 y la Ruta Provincial 73. Son casi 9 horas de viaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su arquitectura de estilo alpino, sus calles empedradas y su oferta gastronómica centroeuropea conforman una propuesta única en nuestro país.

Turismo en Córdoba: la comuna serrana rodeada de bosques y arroyos

Las puestas de sol en esta localidad de Córdoba son espectaculares.

Turismo en Córdoba: el destino con los mejores atardeceres para ver en el verano 2026

Este pueblo es una reserva natural, y no se puede recorrer en auto ni colectivo.

Turismo en Córdoba: este es el único pueblo peatonal del país

El complejo propone una experiencia centrada en el descanso y el bienestar.

Está en Salto, se puede visitar todo el año y es ideal para relajarse: así es el resort uruguayo perfecto para vacacionar

Funciona como sede del Centro Cultural Coreano, con exposiciones, cine, talleres y actividades culturales.

Este palacio coreano tiene una arquitectura única y es ideal para visitar en Buenos Aires: donde está

Turismo tranquilo en tres pueblos costeros bonaerenses.

Verano 2026 en la Costa Atlántica: 3 pueblos para ir y descansar sin mucha gente

Rating Cero

Los rumores de embarazo y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos.

¿Zendaya y Tom Holland serán padres? El detalle en unas fotos que ilusiona a los fanáticos

La conductora rompió el silencio sobre la separación de una pareja que involucra a un familiar.
play

Bombazo: Moria Casán anunció una separación antes de Nochebuena

Las conductoras de Telefe se disputaron a la mediática para incorporarla a sus programas.

Georgina Barbarossa, furiosa con Telefe porque Vero Lozano le "robó" a una panelista

Actuó en Friends y Seinfeld: a los 60 años, murió el recordado Pat Finn

Actuó en "Friends" y "Seinfeld": a los 60 años, murió el recordado Pat Finn

La serie mantiene cifras de audiencia destacadas y continúa siendo una de las comedias románticas más populares de Netflix a nivel global.
play

Esta romántica serie sorprendió a todos en Netflix con su quinta temporada en un destino paradisíaco pero muy famoso: cuál es

El abogado está acusado de chantaje, manipulación y supuestos rituales con animales.

"A pasar las fiestas adentro": el mensaje de Mauro Icardi contra el ex abogado de Wanda Nara

últimas noticias

Esta localidad cordobesa está junto a uno de los lagos más importantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: la comuna que está pegada a un impactante lago

Hace 13 minutos
Los rumores de embarazo y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos.

¿Zendaya y Tom Holland serán padres? El detalle en unas fotos que ilusiona a los fanáticos

Hace 14 minutos
Estados Unidos denunció que Maduro usa el petróleo para mantenerse en el poder.

Estados Unidos amenazó a Venezuela y aseguró que intensificará su campaña militar: "Maduro es un fugitivo"

Hace 22 minutos
play
La conductora rompió el silencio sobre la separación de una pareja que involucra a un familiar.

Bombazo: Moria Casán anunció una separación antes de Nochebuena

Hace 46 minutos
Javier Milei publicó un mensaje de Navidad. 

"Feliz Navidad en libertad": el mensaje de Milei, con un repaso de su gestión y una advertencia

Hace 1 hora