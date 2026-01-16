Turismo en Argentina: el pueblo del norte con cascada y balnearios para relajar en el verano 2026

Cascadas, senderos y actividades culturales definen la experiencia en el pueblo.
Está ubicado en Tucumán y permanece fuera del circuito turístico masivo.
Combina cascadas, balnearios naturales y senderos serranos.
Surgió a partir de la construcción del dique Escaba, clave para la región.
Es una opción buscada para escapadas tranquilas en el verano 2026.
Villa Batiruana es uno de los pueblos del norte argentino que concentra cascadas, balnearios y paisajes serranos, convirtiéndose en un destino elegido para relajarse durante el verano 2026. Rodeado de montañas y atravesado por cursos de agua, ofrece un entorno natural que invita al descanso y a la desconexión total.
Este pequeño poblado tucumano nació en el marco de una obra estratégica para la provincia: la construcción del dique Escaba, destinada a la generación de energía hidroeléctrica. A partir de ese hito, se asentaron los primeros habitantes y comenzó a tomar forma una comunidad que hoy conserva su impronta tranquila y su fuerte vínculo con la naturaleza.
Con el paso del tiempo, el paisaje se transformó en su principal atractivo. Los cerros que lo rodean, los senderos entre vegetación nativa y los espacios de agua dulce posicionaron a Villa Batiruana como un verdadero oasis para quienes buscan escapadas cortas lejos del ruido urbano.
Dónde queda Villa Batiruana
Villa Batiruana se encuentra en el sur de la provincia de Tucumán, dentro del departamento de La Cocha. Está ubicada a aproximadamente 125 kilómetrosde San Miguel de Tucumán y su acceso es exclusivamente por vía terrestre, atravesando zonas serranas de gran valor paisajístico.
Qué puedo hacer en Villa Batiruana
Las actividades en Villa Batiruana están estrechamente ligadas al entorno natural y al ritmo sereno del pueblo. Uno de los paseos más concurridos es el Bosque Energético, un sendero de trazado simple que atraviesa zonas arboladas y resulta ideal para caminatas relajadas, contemplación del paisaje y descanso al aire libre.
Otro de los grandes atractivos son las cascadas del río Marpa, consideradas entre los puntos más bellos de la zona. Allí, durante el verano, los visitantes pueden refrescarse en sectores habilitados para el baño, aprovechando el caudal de agua y el marco serrano que rodea el lugar. A esto se suman balnearios naturales y piletas formadas por el curso del río, muy elegidas en los días de altas temperaturas.
La experiencia se completa con la vida cultural del pueblo. A lo largo del año, y especialmente en temporada estival, se organizan peñas folclóricas, encuentros comunitarios y propuestas gastronómicas que invitan a conocer la cocina regional, con sabores tradicionales que refuerzan la identidad local y el vínculo con las costumbres tucumanas.
Cómo llegar a Villa Batiruana
Para llegar, el primer tramo es hasta San Miguel de Tucumán. Desde allí se toma la Ruta Nacional 38 en dirección al sur, hacia Juan Bautista Alberdi. Luego se continúa por la Ruta Escaba, que conduce hasta un camino de tierra señalizado y en ascenso, el último tramo antes de ingresar a la localidad.