16 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblo del norte con cascada y balnearios para relajar en el verano 2026

Un rincón tucumano entre cerros, cursos de agua y espacios naturales se consolida como una alternativa ideal para descansar durante la próxima temporada estival.

Por
Cascadas

Cascadas, senderos y actividades culturales definen la experiencia en el pueblo.

YOUTUBE
  • Está ubicado en Tucumán y permanece fuera del circuito turístico masivo.
  • Combina cascadas, balnearios naturales y senderos serranos.
  • Surgió a partir de la construcción del dique Escaba, clave para la región.
  • Es una opción buscada para escapadas tranquilas en el verano 2026.

Villa Batiruana es uno de los pueblos del norte argentino que concentra cascadas, balnearios y paisajes serranos, convirtiéndose en un destino elegido para relajarse durante el verano 2026. Rodeado de montañas y atravesado por cursos de agua, ofrece un entorno natural que invita al descanso y a la desconexión total.

En Salta hay un pueblito detenido en el tiempo que tiene volcanes y una caverna.
Te puede interesar:

Turismo en Salta: el pueblito detenido en el tiempo que tiene volcanes y una caverna

Este pequeño poblado tucumano nació en el marco de una obra estratégica para la provincia: la construcción del dique Escaba, destinada a la generación de energía hidroeléctrica. A partir de ese hito, se asentaron los primeros habitantes y comenzó a tomar forma una comunidad que hoy conserva su impronta tranquila y su fuerte vínculo con la naturaleza.

Con el paso del tiempo, el paisaje se transformó en su principal atractivo. Los cerros que lo rodean, los senderos entre vegetación nativa y los espacios de agua dulce posicionaron a Villa Batiruana como un verdadero oasis para quienes buscan escapadas cortas lejos del ruido urbano.

VILLA BATIRUANA-
Ubicación estratégica en el sur tucumano, rodeada por cerros y caminos de montaña.

Ubicación estratégica en el sur tucumano, rodeada por cerros y caminos de montaña.

Dónde queda Villa Batiruana

Villa Batiruana se encuentra en el sur de la provincia de Tucumán, dentro del departamento de La Cocha. Está ubicada a aproximadamente 125 kilómetros de San Miguel de Tucumán y su acceso es exclusivamente por vía terrestre, atravesando zonas serranas de gran valor paisajístico.

Qué puedo hacer en Villa Batiruana

Las actividades en Villa Batiruana están estrechamente ligadas al entorno natural y al ritmo sereno del pueblo. Uno de los paseos más concurridos es el Bosque Energético, un sendero de trazado simple que atraviesa zonas arboladas y resulta ideal para caminatas relajadas, contemplación del paisaje y descanso al aire libre.

Otro de los grandes atractivos son las cascadas del río Marpa, consideradas entre los puntos más bellos de la zona. Allí, durante el verano, los visitantes pueden refrescarse en sectores habilitados para el baño, aprovechando el caudal de agua y el marco serrano que rodea el lugar. A esto se suman balnearios naturales y piletas formadas por el curso del río, muy elegidas en los días de altas temperaturas.

La experiencia se completa con la vida cultural del pueblo. A lo largo del año, y especialmente en temporada estival, se organizan peñas folclóricas, encuentros comunitarios y propuestas gastronómicas que invitan a conocer la cocina regional, con sabores tradicionales que refuerzan la identidad local y el vínculo con las costumbres tucumanas.

Villa Batiruana-
El acceso combina rutas nacionales y caminos serranos, con vistas panorámicas.

El acceso combina rutas nacionales y caminos serranos, con vistas panorámicas.

Cómo llegar a Villa Batiruana

Para llegar, el primer tramo es hasta San Miguel de Tucumán. Desde allí se toma la Ruta Nacional 38 en dirección al sur, hacia Juan Bautista Alberdi. Luego se continúa por la Ruta Escaba, que conduce hasta un camino de tierra señalizado y en ascenso, el último tramo antes de ingresar a la localidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El alojamiento propone habitaciones cómodas y un clima muy tranquilo.

Así es la escapada de campo que podés hacer en Uruguay y a la que es fácil llegar desde Montevideo

Esta playa se encuentra junto a la desembocadura de un río.

Turismo en la Costa Atlántica 2026: el lugar maravilloso que tiene playas inmensas

Uruguay sigue sorprendiendo con sus postales que son ideales para quienes hacen Turismo allí

Arquitectura modelada: este edificio uruguayo está cerca de Punta del Este y es ideal para una escapada

La programación se despliega a lo largo del año con funciones que atraviesan distintos géneros y épocas.

Este concierto único en el mundo es una de las mejores actividades para hacer en Buenos Aires: de qué se trata

En Córdoba hay un hermoso destino para disfrutar de un paseo en la naturaleza.

Turismo en Córdoba: el destino hermoso para disfrutar de un paseo en la naturaleza

Vinchina, el secreto mejor guardado del turismo argentino.

Turismo en Argentina: el pueblito de 3.000 habitantes que está escondido y es un paraíso

Rating Cero

Esquivel habló de cuando tuvo que atravesar por un diagnóstico que paralizó su carrera.

Laura Esquivel reveló como fue el duro diagnóstico que recibió cuando se quedó sin voz: ¿qué tenía?

¿Quién es la figura que renuncia a LAM?

Renuncia bomba en LAM: "Me voy a vivir a..."

El cantante atravesó este cambio en el marco de una visita a su dermatóloga.

La impresionante transformación de Maluma: sin barba es otra persona

Despertó fuertes discusiones en distintas audiencias alrededor del mundo.
play

Hoy en Netflix: es una serie tailandesa que generó un debate mundial intenso

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

La mediática volvió a ser tendencia en redes por su aspecto físico.

"Cuando a alguien le molesta...": Sol Pérez volvió a plantear la polémica sobre su físico con un video

últimas noticias

En Salta hay un pueblito detenido en el tiempo que tiene volcanes y una caverna.

Turismo en Salta: el pueblito detenido en el tiempo que tiene volcanes y una caverna

Hace 8 minutos
Putin se involucró en el conflicto.

Putin habló con Netanyahu y el presidente de Irán para bajar la tensión en Medio Oriente

Hace 15 minutos
El Banco Nación expandió su cartera de préstamos un 53% durante 2025

El Banco Nación expandió su cartera de préstamos un 53% durante 2025

Hace 27 minutos
Bastian sufrió múltiples traumatismos de cráneo.

Cómo sigue la salud de Bastian, el nene atropellado en Pinamar: qué dice el último parte médico

Hace 31 minutos
La Liga cambió el horario de dos partidos.

Atención Racing y San Lorenzo: la Liga Profesional confirmó el cambio de horario para sus partidos

Hace 41 minutos