30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno designó embajadora en Canadá a Lucila Crexell, acusada de apoyar la Ley Bases a cambio del cargo

Su pliego había sido aprobado en el Senado en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición por su respaldo a la norma como legisladora, presuntamente como intercambio por un rol diplomático.

Por
Lucila Crexell fue senadora por Neuquén durante 12 años.

Lucila Crexell fue senadora por Neuquén durante 12 años.

Redes sociales
El Gobierno le quitó la credencial a los periodistas en Casa Rosada, 
Te puede interesar:

Argentina cayó 11 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa

La medida se implementó a través del Decreto 304/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

La senadora por el Movimiento Popular Neuquino ya había protagonizado una primera controversia en 2024, cuando el Gobierno tenía intenciones de nombrarla como embajadora ante la Unesco, en medio del debate por la Ley Bases y versiones que señalaban una negociación política muy cuestionada por los bloques opositores y la opinión pública.

El caso escaló a un elevado nivel en la opinión pública, por lo que se desistió en su nombramiento y, casi dos años después, llegó una nueva propuesta, en este caso como embajadora plenipotenciaria, con destino en Canadá.

En junio de 2024, el abogado Federico Paruolo hizo una presentación judicial en contra de la legisladora, a quien acusó de "cohecho, conforme lo establecido en el artículo 256 del Código Penal". La causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo.

El artículo en cuestión expresa que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones".

En aquel entonces, Crexell desmintió que a cambio de votar a favor del proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado haya sido autorizada por el Gobierno a ser la embajadora argentina ante la Unesco. Había votado en contra del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

En diálogo con LN+, marcó que no recibió el visto del Gobierno para desempeñarse como embajadora argentina ante la Unesco a cambio de apoyar la Ley Bases, que será debatida este miércoles en la Cámara alta: "No es cierto que cambié la Unesco por el voto afirmativo a la Ley Bases. Es una negociación que viene desde hace mucho tiempo. Tengo un acuerdo con Pablo Cervi, quien es mi suplente y fuimos juntos en la lista de senadores".

En tal sentido, señaló su vínculo con la ministra de Seguridad y excandidata presidencial, Patricia Bullrich: "En 2023 existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional estábamos trabajando con Bullrich. Cuando ella perdió nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese cambio en las gestiones, en abril se retomó una posibilidad y me ofrecen un lugar en la Unesco".

"Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales, trabajo en la diplomacia parlamentaria y además mi información académica está vinculada a los temas de agenda internacional y es verdad que hubo una oferta y una aceptación pero no tiene nada que ver con la Ley Bases", agregó Crexell.

Quién es Carmen Lucila Crexell

La abogada de 53 años fue senadora por el Movimiento Popular Neuquino hasta el 10 de diciembre del año pasado. Anteriormente perteneció a Juntos por el Cambio (2019 y en 2021) y Parlamentario Federal (2020-2021). Dentro de su trayectoria parlamentaria, votó en contra del DNU 70/2023 en la Cámara alta.

Crexell se formó como licenciada en Relaciones Públicas en la UADE, donde también se graduó en derecho en la misma universidad. Además, diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 en la Universidad Tecnológica Nacional.

Noticia en desarrollo.-

Noticias relacionadas

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una profunda crisis.

Crisis del transporte público: reunión clave entre el Gobierno y empresarios de colectivos

“El trabajo es con derechos o es esclavo” es el lema de la movilización de la central obrera.

En la previa del Día del Trabajador, la CGT marcha a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral

Bettina Angeletti y Manuel Adorni en la Expo Agro 2024. 

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, señalada por viajar en el avión presidencial

El Gobierno multó al sindicato ferroviario.

El Gobierno multó a La Fraternidad por $21.000 millones por no acatar una conciliación obligatoria

La diputada nacional Myriam Bregman.

Sorpresa: una encuesta revela que Myriam Bregman es la dirigente con mejor imagen de la Argentina

El mandatario cerró la convención Expo EFI 2026.
play

Milei: "La economía está subiendo como pedo de buzo y nos vamos a convertir en potencia"

Rating Cero

Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La Mega celebró sus 26 años con un shown en vivo y rodeado de su gente.

Mega 98.3 cumplió 26 años a puro rock nacional

Lali lanzó Camino a River y cuenta la intimidad de la preparación de sus esperados shows en Núñez.
play

Lali Espósito estrenó la serie Camino a River y celebró el primer año de su último disco

Un lazo entrañable une al exmodelo y la conductora brasileña. 

La confesión de Hernán Drago sobre Xuxa: "Se quedó muchas veces en casa"

La China Suárez en la campaña publicitaria de la marca de lencería de Ivana Figueiras.
play

Una empresaria reveló que recibió comentarios crueles por contratar a la China Suárez: "No esperaba tanto"

últimas noticias

El agresor, que intentó dos veces incendiar la carpa del circo, fue detenido.

Lo echaron del circo y se quiso vengar: intentó prender fuego la carpa, pero lo atraparon y lo lincharon

Hace 14 minutos
ANMAT detectó incumplimientos en tres productos de limpieza de uso doméstico.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

Hace 29 minutos
Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Hace 42 minutos
Tras someterse a los estudios, lo de Julián Álvarez fue un golpe del momento y estará para el próximo partido de Champions League

Preocupación en la Selección por la lesión de Julián Álvarez: ¿se pierde la Champions y el Mundial 2026?

Hace 42 minutos
Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de Chikungunya

Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de chikungunya

Hace 45 minutos