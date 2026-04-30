El Gobierno designó embajadora en Canadá a Lucila Crexell, acusada de apoyar la Ley Bases a cambio del cargo

Su pliego había sido aprobado en el Senado en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición por su respaldo a la norma como legisladora, presuntamente como intercambio por un rol diplomático.

El Gobierno designó a la exsenadora por Neuquén Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Canadá , tras las acusaciones en torno a su voto en apoyo a la Ley Bases y un presunto intercambio por el cargo diplomático.

La medida se implementó a través del Decreto 304/2026 , publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

La senadora por el Movimiento Popular Neuquino ya había protagonizado una primera controversia en 2024, cuando el Gobierno tenía intenciones de nombrarla como embajadora ante la Unesco, en medio del debate por la Ley Bases y versiones que señalaban una negociación política muy cuestionada por los bloques opositores y la opinión pública.

El caso escaló a un elevado nivel en la opinión pública, por lo que se desistió en su nombramiento y, casi dos años después, llegó una nueva propuesta, en este caso como embajadora plenipotenciaria, con destino en Canadá .

En junio de 2024, el abogado Federico Paruolo hizo una presentación judicial en contra de la legisladora, a quien acusó de "cohecho, conforme lo establecido en el artículo 256 del Código Penal". La causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo.

El artículo en cuestión expresa que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones".

En aquel entonces, Crexell desmintió que a cambio de votar a favor del proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado haya sido autorizada por el Gobierno a ser la embajadora argentina ante la Unesco. Había votado en contra del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

En diálogo con LN+, marcó que no recibió el visto del Gobierno para desempeñarse como embajadora argentina ante la Unesco a cambio de apoyar la Ley Bases, que será debatida este miércoles en la Cámara alta: "No es cierto que cambié la Unesco por el voto afirmativo a la Ley Bases. Es una negociación que viene desde hace mucho tiempo. Tengo un acuerdo con Pablo Cervi, quien es mi suplente y fuimos juntos en la lista de senadores".

En tal sentido, señaló su vínculo con la ministra de Seguridad y excandidata presidencial, Patricia Bullrich: "En 2023 existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional estábamos trabajando con Bullrich. Cuando ella perdió nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese cambio en las gestiones, en abril se retomó una posibilidad y me ofrecen un lugar en la Unesco".

"Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales, trabajo en la diplomacia parlamentaria y además mi información académica está vinculada a los temas de agenda internacional y es verdad que hubo una oferta y una aceptación pero no tiene nada que ver con la Ley Bases", agregó Crexell.

Quién es Carmen Lucila Crexell

La abogada de 53 años fue senadora por el Movimiento Popular Neuquino hasta el 10 de diciembre del año pasado. Anteriormente perteneció a Juntos por el Cambio (2019 y en 2021) y Parlamentario Federal (2020-2021). Dentro de su trayectoria parlamentaria, votó en contra del DNU 70/2023 en la Cámara alta.

Crexell se formó como licenciada en Relaciones Públicas en la UADE, donde también se graduó en derecho en la misma universidad. Además, diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 en la Universidad Tecnológica Nacional.

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