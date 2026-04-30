30 de abril de 2026 Inicio
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Este es el departamento más tradicional de Uruguay y es perfecto para una escapada

Es un lugar donde la tradición se vive de forma genuina, entre fogones, guitarreadas y una hospitalidad que caracteriza a la gente del interior.

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Este destino está tomando lugar en el podio del Turismo uruguayo

Este destino está tomando lugar en el podio del Turismo uruguayo

  • Con más de 15.000 km es el departamento más grande y diverso de Uruguay.

  • El Teatro Escayola fue pionero en la región, estrenando obras antes que los teatros más famosos del Río de la Plata.

  • Cuenta con unas 150 obras, entre esculturas y murales, distribuidas en espacios públicos y privados.

  • Sus paisajes han encantado a figuras como Natalia Oreiro y Héctor Alterio, siendo escenario de películas icónicas.

Desde bares con teatro independiente y música en vivo hasta restaurantes de cocina internacional, la zona ofrece planes para todos los gustos.
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En este abril de 2026, hay un sitio uruguayo que se reafirma como el departamento más tradicional, un destino que escapa al circuito de turismo costero clásico para ofrecer una inmersión profunda en la cultura del gaucho y la inmensidad del campo. Conocido como "el pago más grande de la patria", este rincón del norte uruguayo es el escenario de paisajes que parecen pinturas, donde las cuchillas y los montes de ombúes dominan el horizonte.

Pero más allá de su geografía, es un símbolo cultural: es la tierra que reclama el nacimiento de Carlos Gardel, un misterio que se respira en cada rincón y que atrae a buscadores de historias de todo el mundo. Para este otoño, recorrer sus rutas es encontrarse con el Uruguay más auténtico, aquel que mantiene vivas sus leyendas y su identidad criolla con un orgullo inquebrantable.

Cómo es el departamento cargado de tradición en Uruguay

Tacuarembó - Turismo Uruguay

Con una superficie de 15.438 km, Tacuarembó no solo es el departamento más extenso de Uruguay, sino también el más fiel custodio de sus tradiciones. A pesar de los 400 kilómetros que lo separan de Montevideo, este territorio ha brillado con luz propia desde principios del siglo XX, cuando su emblemático Teatro Escayola se daba el lujo de estrenar obras de nivel internacional antes que los grandes escenarios de Buenos Aires.

Su verdadera fuerza reside en su gente: una población emprendedora que convive con un paisaje de cerros chatos y praderas que parece diseñado para el cine, habiendo servido de locación para producciones de renombre como Corazón de Fuego o Miss Tacuarembó.

Recorrer este departamento es descubrir un museo vivo. La identidad local se manifiesta en esculturas y más de 150 murales a cielo abierto que decoran sus espacios públicos, reflejando un legado de artistas, escritores y músicos que han dejado una huella imborrable en la cultura rioplatense.

Además, Tacuarembó sostiene con orgullo la bandera de la nacionalidad de Carlos Gardel. Su museo en Valle Edén es una parada obligatoria donde, según dicen los lugareños, incluso el visitante más escéptico termina convencido de que "El Mago" nació en estas tierras. Es, en definitiva, un destino de una escala monumental que sorprende por su mística y su profundo capital humano.

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