30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Germán Martínez calificó como un "desastre" el informe de gestión de Manuel Adorni en Diputados

El jefe de bloque de Unión por la Patria lamentó que el funcionario haya obviado responder de manera concreta sobre sus denuncias por enriquecimiento ilícito. "Se sostiene porque Milei quiere que se sostenga", sentenció sobre su continuidad en el cargo.

Por

Germán Martínez visitó los estudios de C5N. 

El titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó este jueves en C5N como un "desastre" la presentación del Informe de Gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó en la Cámara de Diputados, en medio de múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito, sobre las cuales lamentó que no hay brindado respuesta de manera concreta. "Se sostiene porque Milei quiere que se sostenga", sentenció sobre su continuidad en el cargo.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni en la Expo Agro 2024. 
Te puede interesar:

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, señalada por viajar en el avión presidencial

"Fue lamentable su paso por el Congreso de la Nación. No dio ninguna explicación por su patrimonio. No dio ninguna explicación sobre ninguno de los aspectos que genera polémica a lo largo de su figura desde el 9 de marzo para acá", señaló en un primer momento el jefe de la bancada opositora en una entrevista en el programa Mañanas Argentinas, conducido por Juan Amorín y Valentina Caff.

En el continuado de las críticas, agregó: “Fue un desastre el informe de gestión. Nunca vi en 20 años un jefe de Gabinete tan pobre". "Generalmente funcionaba que se le hacían cuatro preguntas, él hacía una reflexión sobre eso y su equipo colaborador le pasaba información para que refuerce cada una de las consultas”, recordó Martínez, previo a describir que, al contrario de eso, Adorni se retiraba a un cuarto intermedio para luego leer las respuestas.

Adorni
Manuel Adorni present&oacute; el mi&eacute;rcoles el informe de gesti&oacute;n en Diputados.&nbsp;

Manuel Adorni presentó el miércoles el informe de gestión en Diputados.

“Tiene toda la pólvora mojada Adorni. Ya no hay margen de que chicaneé a alguien. Quedó claro que nadie cree lo que Adorni dice. No le cree nadie”, sumó Martínez.

Sobre el final, el titular de bloque opositor analizó que la situación de Manuel Adorni, "es un problema para el Gobierno". "El jefe de Gabinete es una figura clave en varios aspectos: en su vinculación con el Congreso, es el que coordina el gabinete por lo que tiene que tener un ida y vuelta con los ministros. Ya nadie de ellos confía en él, y además es el responsable cotidiano de la gestión”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Durante más de seis horas, Manuel Adorni evadió las preguntas sobre su escándalo. 

Entre el control y el guion: el detrás de escena del informe de Adorni en Diputados

Alejada de cargos formales, Elisa Carrió ataca desde X. 

El irónico posteo de Elisa Carrió: "Pobrecito Adorni..."

Axel Kicillof acompañó a intendentes a presentar un reclamo a la sede de Capital Humano. 

Kicillof criticó el respaldo del Gobierno a Adorni: "Está montando un show"

Como cada miércoles, jubilados autoconvocados se concentraron en las inmediaciones del Congreso. 

Una nena se sumó al reclamo por los jubilados en Congreso: "No deberían sufrir tanto por lo que está haciendo Milei"

play

El respaldo de Milei: acompañó a Adorni junto al resto del Gabinete en el Congreso

Manuel Adorni respondió más de 4.000 preguntas formuladas por diputados.

Las principales frases del informe de gestión presentado por Adorni en Diputados

Rating Cero

Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La Mega celebró sus 26 años con un shown en vivo y rodeado de su gente.

Mega 98.3 cumplió 26 años a puro rock nacional

Lali lanzó Camino a River y cuenta la intimidad de la preparación de sus esperados shows en Núñez.
play

Lali Espósito estrenó la serie Camino a River y celebró el primer año de su último disco

Un lazo entrañable une al exmodelo y la conductora brasileña. 

La confesión de Hernán Drago sobre Xuxa: "Se quedó muchas veces en casa"

La China Suárez en la campaña publicitaria de la marca de lencería de Ivana Figueiras.
play

Una empresaria reveló que recibió comentarios crueles por contratar a la China Suárez: "No esperaba tanto"

últimas noticias

El agresor, que intentó dos veces incendiar la carpa del circo, fue detenido.

Lo echaron del circo y se quiso vengar: intentó prender fuego la carpa, pero lo atraparon y lo lincharon

Hace 12 minutos
ANMAT detectó incumplimientos en tres productos de limpieza de uso doméstico.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

Hace 27 minutos
Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Hace 40 minutos
Tras someterse a los estudios, lo de Julián Álvarez fue un golpe del momento y estará para el próximo partido de Champions League

Preocupación en la Selección por la lesión de Julián Álvarez: ¿se pierde la Champions y el Mundial 2026?

Hace 40 minutos
Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de Chikungunya

Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de chikungunya

Hace 43 minutos