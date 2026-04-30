Germán Martínez calificó como un "desastre" el informe de gestión de Manuel Adorni en Diputados El jefe de bloque de Unión por la Patria lamentó que el funcionario haya obviado responder de manera concreta sobre sus denuncias por enriquecimiento ilícito. "Se sostiene porque Milei quiere que se sostenga", sentenció sobre su continuidad en el cargo. Por + Seguir en







Germán Martínez visitó los estudios de C5N.

El titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó este jueves en C5N como un "desastre" la presentación del Informe de Gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó en la Cámara de Diputados, en medio de múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito, sobre las cuales lamentó que no hay brindado respuesta de manera concreta. "Se sostiene porque Milei quiere que se sostenga", sentenció sobre su continuidad en el cargo.

"Fue lamentable su paso por el Congreso de la Nación. No dio ninguna explicación por su patrimonio. No dio ninguna explicación sobre ninguno de los aspectos que genera polémica a lo largo de su figura desde el 9 de marzo para acá", señaló en un primer momento el jefe de la bancada opositora en una entrevista en el programa Mañanas Argentinas, conducido por Juan Amorín y Valentina Caff.

En el continuado de las críticas, agregó: “Fue un desastre el informe de gestión. Nunca vi en 20 años un jefe de Gabinete tan pobre". "Generalmente funcionaba que se le hacían cuatro preguntas, él hacía una reflexión sobre eso y su equipo colaborador le pasaba información para que refuerce cada una de las consultas”, recordó Martínez, previo a describir que, al contrario de eso, Adorni se retiraba a un cuarto intermedio para luego leer las respuestas.

Adorni Manuel Adorni presentó el miércoles el informe de gestión en Diputados.