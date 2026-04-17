17 de abril de 2026 Inicio
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Turismo en Córdoba 2026: el pueblo más antiguo de la provincia considerado como un museo a cielo abierto

Este enclave fundado en 1585 combina patrimonio arquitectónico de adobe, historia del Camino Real al Alto Perú y reconocimiento internacional por preservación sostenible de valores comunitarios

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Es considerado un museo a cielo abierto y es reconocido por su forma de preservar y promover sus valores.

Es considerado un museo a cielo abierto y es reconocido por su forma de preservar y promover sus valores.

CORDOBATURISMO
  • Villa Tulumba es una localidad y municipio del centro-norte de la provincia de Córdoba, cabecera del departamento Tulumba.
  • El pueblo fue distinguido en 2024 por la iniciativa "Best Tourism Villages" de ONU Turismo como uno de los pueblos más lindos del mundo.
  • Conserva su identidad colonial con calles empedradas, farolas añejas y casonas de adobe de los siglos XVIII y XIX.
  • Entre los atractivos destacan la capilla Nuestra Señora del Rosario declarada Bien de Interés Histórico Nacional con ruinas del siglo XVII, la imagen de la Virgen tallada en madera consagrada en 1650, el tabernáculo barroco jesuítico del siglo XVII, el Centro de Interpretación del Antiguo Camino Real, y gastronomía con colaciones caseras, empanadas de hojaldre y chivito asado

Entre los cientos de rincones para conocer en Córdoba se destaca el pueblo más antiguo de la provincia. Se trata de Villa Tulumba, la cual enamora con sus calles empedradas, antiguas iglesias y casas de adobe, lo que le alcanzó para ser elegido en 2024 como uno de los pueblos más lindos del mundo. Fundado en 1585, Villa Tulumba es considerado un museo a cielo abierto y es reconocido por su forma de preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en sus aspectos económicos, sociales y ambientales.

El barrio ofrece alternativas pensadas para distintos perfiles de turistas.
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Entre calles empedradas, farolas y antiguas casonas del siglo XVIII y XIX, se puede ver cómo cuida el reflejo de su época colonial, por lo que caminar por este destino genera la sensación de haberse detenido en el tiempo. Ubicado entre las Rutas nacionales 60 y la 9, Tulumba resguarda más de cuatro siglos de historia constituyéndose en las antiguas estancias concedidas como merced a los españoles en los tiempos de la colonización.

Hoy es la escapada ideal para quienes disfrutan de destinos únicos ya que forma parte del Camino Real, la antigua ruta que recorre lo que fue la principal vía de comunicación entre el Alto del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Representó un centro neurálgico para lo que fue "El Camino Real", vía que cumplía la función de unir localidades, poblaciones, estancias y postas donde se producía intercambio de productos y servicios como el correo.

En el corazón del casco histórico se encuentran las Cuatro Esquinas, uno de los puntos más pintorescos que sirvió de inspiración para obras de múltiples artistas, siendo imposible no pararse un momento e imaginar el paso de carretas y caballos, o las damas y caballeros vestidos de época. No puede quedar fuera la exquisita gastronomía con colaciones caseras, empanadas de hojaldre y chivito asado, favoritos de turistas y sus vecinos.

Villa Tulumba, Córdoba
Villa Tulumba, un pueblito colonial en el norte de Córdoba.

Villa Tulumba, un pueblito colonial en el norte de Córdoba.

Qué se puede hacer en Villa Tulumba

Las experiencias disponibles en este pueblo colonial reconocido mundialmente combinan historia, arquitectura, religión, aventura y gastronomía:

  • Recorrer el casco histórico de Villa Tulumba de punta a punta, verdadera joya arquitectónica y cultural
  • Caminar por las calles empedradas con farolas añejas que transportan en el tiempo
  • Contemplar las antiguas casonas de adobe de los siglos XVIII y XIX que conservan la identidad colonial
  • Visitar las famosas "Cuatro Esquinas", uno de los puntos más pintorescos
  • Continuar por la Calle Real hasta las casas de la familia Reynafé, una de las más influyentes del país
  • Conocer la casa en Los Manantiales donde vivió don Guillermo Reynafé
  • Conocer la historia del asesinato del caudillo riojano Facundo Quiroga en 1835 vinculada a la familia Reynafé
  • Visitar la capilla Nuestra Señora del Rosario declarada Bien de Interés Histórico Nacional
  • Conocer el Cristo articulado con rasgos mestizos que data del 1800
  • Visitar el Centro de Interpretación del Antiguo Camino Real
  • Conocer la casa del padre Hernán Benítez, confesor de Eva Perón

Dónde queda Villa Tulumba

Villa Tulumba es una localidad y municipio del centro-norte de la provincia de Córdoba, cabecera del departamento Tulumba. Se encuentra a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 820 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Además, forma parte del Camino Real, la antigua ruta que recorre lo que fue la principal vía de comunicación entre el Alto del Perú y el Virreinato del Río de la Plata.

VILLA TULUMBA-

Cómo llegar a Villa Tulumba

Desde Córdoba capital el viaje demora poco más de una hora y media en auto. El recorrido atraviesa las rutas nacionales 9 y 60. Para las personas que van desde Buenos Aires hay varias opciones, como vuelos hasta Córdoba capital o en tren saliendo desde Retiro y desde ese lugar tomarse un micro o quienes elijan ir en auto tienen unos 860 kilómetros por lo que el viaje demora entre 9 y 10 horas tomando la Ruta Nacional 9 y Autopista Córdoba-Rosario.

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