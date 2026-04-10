Estos son los paseos imperdibles en los barrios de Montserrat y San Nicolás en Buenos Aires Historia y cultura se cruzan en cada esquina. Un paseo ideal para conocer la esencia de la ciudad. Por + Seguir en







La propuesta incluye desde recorridos culturales hasta experiencias gastronómicas y espectáculos típicos. Redes Sociales

Los barrios céntricos concentran los principales puntos históricos de la ciudad.

Espacios emblemáticos permiten conocer la historia política y cultural del país.

Cafés tradicionales, teatros y avenidas ofrecen experiencias típicas porteñas.

Recorridos a pie hacen que sea más fácil descubrir monumentos, arquitectura y propuestas culturales. Los barrios de Montserrat y San Nicolás reúnen algunos de los sitios más representativos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta zona es considerada el núcleo original de la ciudad y suele ser el punto de partida para quienes la visitan por primera vez.

En este sector se concentran espacios históricos, edificios emblemáticos y avenidas muy importantes que permiten tener a la vista cualidades de la identidad porteña. Desde plazas icónicas hasta cafés tradicionales, el recorrido permite conocer tanto el pasado como la vida cotidiana de Buenos Aires.

La cercanía entre los principales atractivos hace que sea más fácil explorar estos barrios caminando y aprovechar al máximo cada parada. La propuesta incluye desde recorridos culturales hasta experiencias gastronómicas y espectáculos típicos.

plaza de mayo Qué podés hacer en Monserrat y San Nicolás si estás por Buenos Aires Uno de los puntos centrales es la Plaza de Mayo, escenario de hechos históricos y rodeada por edificios con mucho peso en la historia de nuestro país como la Casa Rosada, el Cabildo de Buenos Aires y la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se encuentra el mausoleo del General San Martín. En sus alrededores también se destacan templos como las iglesias de San Francisco y Nuestra Señora del Rosario.

Catedral Metropolitana de Buenos Aires Télam Otro recorrido recomendado es la Manzana de las Luces, un conjunto de construcciones históricas que permite adentrarse en los orígenes de la ciudad. Para una pausa, el tradicional Café Tortoni, fundado en 1858, es una parada clásica dentro del circuito de bares notables.

manzana de las luces Las grandes avenidas como Avenida Corrientes, Avenida de Mayo y la Avenida 9 de Julio concentran parte de la vida cultural, con teatros, librerías y propuestas gastronómicas. En este entorno se encuentra el Obelisco, uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad. La oferta se completa con experiencias como asistir a un espectáculo de tango, recorrer tiendas de libros y discos usados, o visitar el Teatro Colón. También se pueden descubrir lugares históricos como la Confitería Ideal, la Plaza del Congreso y el Palacio Barolo, que ofrece vistas panorámicas desde su mirador.