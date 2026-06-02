Así es el Cerro San Bernardo en Salta: cómo visitarlo y en qué horario está disponible Es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y un punto de encuentro habitual para residentes y visitantes. Por Agregar C5N en









Cerro San Bernardo, Salta Wikipedia

El Cerro San Bernardo es uno de los principales atractivos turísticos de Salta y ofrece vistas panorámicas de la ciudad y del Valle de Lerma.

En la cima hay miradores, espacios verdes, cascadas artificiales, áreas recreativas y opciones gastronómicas.

Se puede llegar en el tradicional teleférico, por la escalinata con más de mil escalones o en vehículo por un camino pavimentado.

Además de atraer turistas, es un lugar muy elegido por los salteños para caminar, hacer ejercicio y disfrutar del atardecer. El Cerro San Bernardo es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Salta y una parada obligada para quienes visitan la provincia. Situado a pocos minutos del casco histórico, este atractivo natural ofrece una vista panorámica privilegiada de la capital salteña y del Valle de Lerma. En la cima, los visitantes pueden recorrer miradores, espacios verdes, cascadas artificiales, áreas recreativas y distintos puntos gastronómicos que permiten disfrutar del paisaje desde las alturas.

Para llegar a la cumbre existen varias alternativas. La más popular es el teleférico, que parte desde el Parque San Martín y brinda un recorrido aéreo con vistas únicas de la ciudad. También se puede ascender por las tradicionales escalinatas ubicadas detrás del Monumento a Güemes, un trayecto elegido por quienes disfrutan de la actividad física y el contacto con la naturaleza. Otra opción es acceder en vehículo o bicicleta por el camino pavimentado que conecta directamente con la parte superior del cerro.

Cerro San Bernardo, Salta Vista panorámica de Salta desde el Cerro San Bernardo. AllTrails Además de ser un atractivo turístico, el Cerro San Bernardo es un lugar muy frecuentado por los propios salteños para realizar caminatas, entrenar o simplemente contemplar el atardecer. Gracias a su combinación de naturaleza, historia y vistas panorámicas, se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de la provincia y en una de las experiencias más recomendadas para quienes recorren el norte argentino.

Cómo visitar el Cerro San Bernardo en Salta El Cerro San Bernardo es uno de los atractivos más representativos de la ciudad de Salta y una visita casi obligada para quienes recorren el norte argentino. Situado a pocos minutos del centro histórico, este emblemático mirador permite disfrutar de una vista panorámica privilegiada de la capital provincial y del Valle de Lerma. En la cima, además de los impresionantes paisajes, los visitantes pueden recorrer senderos rodeados de vegetación, admirar cascadas artificiales, visitar puestos de artesanos y disfrutar de espacios gastronómicos ideales para hacer una pausa durante el recorrido.

Cerro San Bernardo, Salta Cerro San Bernardo, Salta Wikipedia

La forma más popular de llegar hasta la cumbre es mediante el tradicional Teleférico San Bernardo, que parte desde el Parque San Martín y ofrece un trayecto de aproximadamente ocho minutos. Durante el ascenso, las góndolas permiten contemplar desde las alturas la ciudad y los cerros que la rodean, convirtiendo el viaje en una experiencia tan atractiva como el destino final. Por su comodidad y sus vistas panorámicas, suele ser la alternativa preferida por turistas y familias. Para quienes buscan una experiencia más activa, también existe la posibilidad de subir por la histórica escalinata ubicada detrás del Monumento a Güemes. Este recorrido cuenta con más de mil escalones y estaciones del Vía Crucis, siendo una opción muy elegida por deportistas y amantes de la naturaleza. Asimismo, el acceso en automóvil, taxi o bicicleta es otra alternativa disponible a través de la Avenida Ciudad de Asunción, una ruta pavimentada que conduce directamente hasta la cima del cerro.