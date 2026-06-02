2 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Así es el Cerro San Bernardo en Salta: cómo visitarlo y en qué horario está disponible

Es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y un punto de encuentro habitual para residentes y visitantes.

Por
Cerro San Bernardo

Cerro San Bernardo, Salta

Wikipedia
  • El Cerro San Bernardo es uno de los principales atractivos turísticos de Salta y ofrece vistas panorámicas de la ciudad y del Valle de Lerma.
  • En la cima hay miradores, espacios verdes, cascadas artificiales, áreas recreativas y opciones gastronómicas.
  • Se puede llegar en el tradicional teleférico, por la escalinata con más de mil escalones o en vehículo por un camino pavimentado.
  • Además de atraer turistas, es un lugar muy elegido por los salteños para caminar, hacer ejercicio y disfrutar del atardecer.

El Cerro San Bernardo es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Salta y una parada obligada para quienes visitan la provincia. Situado a pocos minutos del casco histórico, este atractivo natural ofrece una vista panorámica privilegiada de la capital salteña y del Valle de Lerma. En la cima, los visitantes pueden recorrer miradores, espacios verdes, cascadas artificiales, áreas recreativas y distintos puntos gastronómicos que permiten disfrutar del paisaje desde las alturas.

El destino ideal para el otoño, donde los árboles y bosques se tiñen de dorado. 
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: la ciudad perfecta en la que los bosques se tiñen de colores rojizos y amarillos en otoño 2026

Para llegar a la cumbre existen varias alternativas. La más popular es el teleférico, que parte desde el Parque San Martín y brinda un recorrido aéreo con vistas únicas de la ciudad. También se puede ascender por las tradicionales escalinatas ubicadas detrás del Monumento a Güemes, un trayecto elegido por quienes disfrutan de la actividad física y el contacto con la naturaleza. Otra opción es acceder en vehículo o bicicleta por el camino pavimentado que conecta directamente con la parte superior del cerro.

Cerro San Bernardo, Salta
Vista panorámica de Salta desde el Cerro San Bernardo.

Vista panorámica de Salta desde el Cerro San Bernardo.

Además de ser un atractivo turístico, el Cerro San Bernardo es un lugar muy frecuentado por los propios salteños para realizar caminatas, entrenar o simplemente contemplar el atardecer. Gracias a su combinación de naturaleza, historia y vistas panorámicas, se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de la provincia y en una de las experiencias más recomendadas para quienes recorren el norte argentino.

Cómo visitar el Cerro San Bernardo en Salta

El Cerro San Bernardo es uno de los atractivos más representativos de la ciudad de Salta y una visita casi obligada para quienes recorren el norte argentino. Situado a pocos minutos del centro histórico, este emblemático mirador permite disfrutar de una vista panorámica privilegiada de la capital provincial y del Valle de Lerma. En la cima, además de los impresionantes paisajes, los visitantes pueden recorrer senderos rodeados de vegetación, admirar cascadas artificiales, visitar puestos de artesanos y disfrutar de espacios gastronómicos ideales para hacer una pausa durante el recorrido.

Cerro San Bernardo, Salta
Cerro San Bernardo, Salta

Cerro San Bernardo, Salta

La forma más popular de llegar hasta la cumbre es mediante el tradicional Teleférico San Bernardo, que parte desde el Parque San Martín y ofrece un trayecto de aproximadamente ocho minutos. Durante el ascenso, las góndolas permiten contemplar desde las alturas la ciudad y los cerros que la rodean, convirtiendo el viaje en una experiencia tan atractiva como el destino final. Por su comodidad y sus vistas panorámicas, suele ser la alternativa preferida por turistas y familias.

Para quienes buscan una experiencia más activa, también existe la posibilidad de subir por la histórica escalinata ubicada detrás del Monumento a Güemes. Este recorrido cuenta con más de mil escalones y estaciones del Vía Crucis, siendo una opción muy elegida por deportistas y amantes de la naturaleza. Asimismo, el acceso en automóvil, taxi o bicicleta es otra alternativa disponible a través de la Avenida Ciudad de Asunción, una ruta pavimentada que conduce directamente hasta la cima del cerro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El destino cuenta con varias parrillas y restaurantes de campo. 

Turismo en Argentina: este pueblo es perfecto para los amantes de las opciones rurales y gastronomía de campo

La ciudad de Mar del Plata en un día totalmente despejado. 

Fin de semana largo: el turismo cayó un 8% y se contrajo el gasto real

La ciudad de Salta alberga uno de los espacios públicos más emblemáticos del norte argentino.

Esta plaza de Salta está llena de historia y tiene todo tipo de atracciones a su alrededor

Este valle cordobés es perfecto para visitar en invierno. 

Este valle cordobés fue uno de los más elegidos en el inicio del 2026 y es perfecto para visitar

Las localidades rurales argentinas seleccionadas para participar del Best Tourism Villages de la ONU.

Ocho pueblos argentinos compiten por un premio de la ONU al turismo rural

¿Cuáles son los mejores lugares para disfrutar el Fin del Mundo?

Qué destinos son los mejores para visitar Ushuaia en familia

Rating Cero

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada

Quién quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada este lunes 1 de junio

El descargo de Tini en redes sociales.

El profundo mensaje de Tini Stoessel por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia

La artista es la protagonista principal del film.

Cómo fue la impresionante transformación de Anne Hathaway para El diablo viste a la moda 2

Surgieron rumores de un supuesto distanciamiento entre Guido Kaczka y Hernán Drago tras años de trabajo conjunto en televisión.

Se filtró la pelea que tendrían Guido Kaczka y Hernán Drago

Zaira Nara y Paula Chaves.

El reencuentro de Zaira Nara y Paula Chaves: se filtró de qué hablaron la tarde que pasaron juntas

Federico Bal y Barbie Vélez mantuvieron una relación hace una década que terminó en escándalo.

Barbie Vélez explotó contra Fede Bal: "Me generó el trauma más grande de mi vida"

últimas noticias

play

Femicidio de Agostina: el testimonio clave de la ex de Barrelier, quien le prestó el auto que usó el asesino

Hace 8 minutos
Los Bomberos Voluntarios de La Boca en 1930.

Por qué Argentina celebra el Día del Bombero Voluntario cada 2 de junio

Hace 23 minutos
Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada

Quién quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada este lunes 1 de junio

Hace 36 minutos
“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado, subrayó Macri. 

Jorge Macri, ante empresarios: "Es tiempo de acelerar y transformar la estabilidad en crecimiento"

Hace 45 minutos
Quién es Alejandra García, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Quién es Alejandra García, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad

Hace 55 minutos