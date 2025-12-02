2 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: el destino mágico con naturaleza, museos y cerro que enamora

El paisaje está dominado por formaciones geológicas únicas, con cerros rojizos que albergan las famosas cuevas y aleros.

Ongamira es una localidad de Córdoba atractiva para el turismo arqueológico. 

CONICET
  • Ongamira es un área natural e histórica de Córdoba, famosa por sus cuevas y formaciones rocosas rojizas.
  • Es conocida como la "Quinta Maravilla Natural" y fue refugio del pueblo originario Comechingones hace miles de años.
  • El destino ofrece ecoturismo, arqueología y aventura, incluyendo avistaje de cóndores.
  • Se ubica en el Valle de Punilla Norte, cerca de Capilla del Monte (a 25 km).

Ongamira no es simplemente un pueblo, sino un área natural e histórica de gran valor ubicada en las sierras de Córdoba. Es famosa por sus imponentes cuevas, aleros y formaciones rocosas de color rojizo, que sirvieron de refugio a los pueblos originarios y son un testimonio geológico de millones de años.

Este destino combina el ecoturismo con la arqueología y la historia precolombina, ofreciendo un ambiente de profunda tranquilidad y misticismo. Ongamira es ideal para quienes buscan el contacto directo con una naturaleza dramática y desean explorar el legado de las culturas ancestrales de la región.

Ongamira cuenta con alojamientos rurales y cabañas que se integran al paisaje, siendo un lugar perfecto para el descanso y la desconexión en un ambiente de sierra.

Dónde queda Ongamira

Ongamira es una zona de alto valor natural y cultural situada en el Valle de Punilla Norte, en la provincia de Córdoba. Se encuentra en las cercanías de Capilla del Monte, en las estribaciones de la Sierra Chica.

Está a unos 25 kilómetros de Capilla y a aproximadamente 120 km de la Ciudad de Córdoba. La distancia a recorrer desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de aproximadamente 690 a 700 kilómetros.

Qué puedo hacer en Ongamira

Las Cuevas de Ongamira son el atractivo principal, consideradas la Quinta Maravilla Natural de la provincia. Se trata de un conjunto de aleros y grutas naturales que fueron utilizados como refugio y vivienda por los Comechingones, pueblo originario de la zona, hace más de 10.000 años. Para visitarlas, se deben realizar recorridos guiados que permiten conocer la flora, fauna y conocer la rica historia arqueológica.

El arroyo de Los Morteros, el cerro Pajarillo y Los Terrones acompañan un imponente marco natural, ideal para el turismo alternativo y quienes disfruten de hacer trekking. En el paseo se pueden obtener vistas panorámicas impresionantes del valle y las formaciones rocosas. En esta zona se puede hacer avistaje de cóndores y cabalgatas.

Ongamira

Para completar la recorrida histórica, hay dos museos: el Deodoro Roca y el “viajero”. El primero funciona como un espacio cultural que resguarda la máquina de escribir con la que se redactó el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria.

Ongamira (2)

Mientras que el Museo Viajero funciona como una sala móvil que cuenta con la muestra ‘Secretos bajo el alero: arqueología en el valle de Ongamira’ donde se exhiben materiales y colecciones recolectadas de las excavaciones que paleontólogos y arqueólogos realizaron en el lugar.

Cómo llegar a Ongamira

Llegar a Ongamira desde Buenos Aires implica un viaje largo, generalmente con escala en la Ciudad de Córdoba. El viaje en auto dura alrededor de 9 horas.

Lo primero es tomar la Ruta Nacional 9 (RN 9) en dirección a la Ciudad de Córdoba. Luego, seguir por la Ruta Nacional 38 (RN 38) hacia el norte, pasando por Capilla del Monte.Una vez allí, tomar el camino provincial que conduce directamente a la localidad.

También es posible tomar un servicio directo desde la Terminal de Retiro hasta la ciudad de Capilla del Monte. Y después combinar con un transporte local hasta Ongamira para recorrer los 30 km restantes.

De todas formas, la opción más rápida es volar desde CABA hasta el Aeropuerto Internacional de Córdoba (Pajas Blancas, Pajas Blancas - COR) y desde allí alquilar un coche o tomar un micro hasta Capilla del Monte, o alguno que conecte con la localidad de Ongamira.

