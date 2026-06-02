La indignación de Florencia Peña tras los dichos de Laura Ubfal: "Es como si dijera que estoy criando un psicópata"

La conductora de Luzu, habló por primera vez de la polémica que envuelve a su hijo más chico y le contestó a la panelista. Fue contundente: "ella lo piensa de manera oscura, lo que dice es una locura".

Florencia Peña habló sobre las duras críticas que recibió por parte de Laura Ubfal tras un comentario que hizo su hijo de ocho años, durante una participación en Luzu, “lo que más me duele fue que diga que estoy criando un incel. Eso me parece grave”, aseguró la conductora.

Hace un mes, Felipe, de ocho años, estuvo como invitado en el Show del Verano, el programa que la actriz conduce junto a Marley, en Luzu. Durante la charla le preguntaron a Felipe si tenía novia y el niño respondió: “ No sé, porque ella fue literalmente novia de todo un aula”.

La anécdota provocó risas en el estudio y pasó desapercibida durante semanas. Sin embargo, Laura Ubfal retomó el video en su programa La Linterna en Bondi y cuestionó con dureza la reacción de la actriz, lo que terminó desatando una fuerte polémica.

“Ahí empieza todo, Flor, y no te diste cuenta. Y se reían. Eso dicen los incels, que las minas son todas unas p...”, expresó Ubfal al aire, y agregó: “Si vos a un nene de 8 años no le decís que esa nena tiene derecho a tener cuantos novios quiera, entonces ahí empieza todo. Empieza cuando un varón piensa que esa mujer es de él”, dijo la panelisra de LAM.

Tras las declaraciones, la actriz habló con un cronista de Intrusos a la salida de Luzu TV y se mostró dolida por la exposición que tuvo su hijo estas ultimas horas en distintos programas: " escuchar en la tele que alguien dice que estoy criando un incel me parece muy peligroso y de una irresponsabilidad enorme”, sostuvo.

Además, remarcó que el video es de un programa de hace un mes y que tiene ocho millones de reproducciones sin que nadie hubiera interpretado el comentario de la misma manera: "nadie lo pensó de esa manera tan oscura”, lanzó filosa.

Cuando el cronista le consulto si cree que lo que hizo ubfal se trato de una campaña en su contra, “les molesto en todo lo que hago. Cuando soy libre, cuando bajo línea de libertad sexual... Soy la madre que soy, no tengo que dar explicaciones”, y continuó, "no la escuche enojada cuando Ventura me mando a hacer videos porno", declaró indignada.

Luego hablo sobre Felipe, su hijo de ochos años y el dolor que le generó la exposición, "a nadie se le podría pasar por la cabeza que un niño de 8 años, que no adjetivó en ningún momento nada y que estaba en un contexto donde él estaba hablando de una vivencia... Es un niño de 8 años con una inocencia... Y además es un hijo criado por esta mamá, que es una mamá justamente juzgada y criticada por ser una mina libre y honesta en su libertad”.

Antes de finalizar el móvil, la conductora se refirió a un comentario que personalmente le molesto, “Lo que más me duele fue que diga lo de que estoy criando un incel. Eso me parece grave. Es como si me estuviera diciendo que estoy criando un psicópata. Es una locura”, sentenció.