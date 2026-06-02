Gabriel Vega, padre de Agostina, agradeció al fiscal y aseguró que quiere a todos los implicados presos En conferecnia de prensa, el padre de la menor asesinada se presentó este martes por la tarde junto con sus abogados frente a la prensa. Mostró su apoyo al trabajo de Raúl Garzón, con quien trabajó codo a codo, y aclaró: "No voy a descansar hasta que todos los implicados estén presos". Por Agregar C5N en









El papá de Agostina Vega en conferencia de prensa junto a su abogada. C5N

Gabriel Vega, padre de Agostina, la menor de 14 años que fue hallada muerta en un descampado de las afueras de la ciudad de Córdoba, se presentó en una conferencia de prensa junto con sus abogados, Fernanda Alaniz y Gino Torreani, en donde expresó su dolor por la muerte de su hija y advirtió: "A mi hija la asesinaron".

Al empezar, ante los periodistas presentes, Vega pidió un minuto de silencio por su hija porque "nadie, ninguno hizo un minuto de silencio por ella". En ese marco, también pidió que el foco de la investigación se ponga en el detenido, que no revictimicen a la joven que perdió la vida y respeto por la familia. "Todos los que están acá tienen un hijo o un sobrino, y no les gustaría que publiquen cosas que no son", afirmó el hombre y pidió un "poco de empatía".

En cuanto al único imputado, el papá de Agostina fue contundente: "Barrelier es un enfermo, un psicópata, un hijo de puta", sentenció y volvió a mencionar que existen más cómplices en el caso: "No voy a descansar hasta que todos los implicados estén presos".

A pesar de la polémica por las declaraciones del fiscal Raúl Garzón, quien se desligó de las demoras en los procedimientos judiciales que podrían haber cambiado el tratamiento de la investigación, la abogada de Vega aclaró que apoyan la tarea de la Justicia: "Creemos en la investigación. Este papá que ven acá trabajó codo a codo con el fiscal", añadió la representante legal.

En ese marco, Vega adhirió a los dichos de la letrada: "Yo estoy muy agradecido con el fiscal Garzón, que me miró a los ojos y me dijo: 'Yo la voy a encontrar a su hija'", señaló. Sin embargo, aclaró que se encargó de investigar por su cuenta y, de esa manera, logró contactarse con Barrelier, a quien no conocía. "No le creí. El tipo desde un principio tenía una coartada", manifestó.

Vega apuntó contra Soledad, la dueña del Ford Ka negro con el que Barrelier se trasladó hasta cercanías del barrio Ciudad Ampliación Ferreyra. "Él y la persona que estaba al lado también mentía", relató en referencia al contacto que estableció con el sospechoso y agregó: "Él se iba y la chica lo volvía a foco". Tanto el padre de Agostina como su defensa señalaron a la madre de la menor, Melisa Heredia, como la responsable de las demoras en los avances del caso por no brindar información precisa sobre Barrelier hasta la ampliación de la denuncia el martes 26 de mayo. Noticia en desarrollo.-