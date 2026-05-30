Ocho pueblos argentinos compiten por un premio de la ONU al turismo rural La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación seleccionó las localidades que representarán a la Argentina en el prestigioso certamen global Best Tourism Villages, una iniciativa que reconoce la identidad cultural, la sustentabilidad ambiental y los proyectos turísticos comunitarios. Por Agregar C5N en









Las localidades rurales argentinas seleccionadas para participar del Best Tourism Villages de la ONU. www.argentina.gob.ar

Un selecto grupo de ocho localidades tradicionales de la Argentina competirá a nivel internacional en el certamen Best Tourism Villages para obtener el reconocimiento de la ONU Turismo como los destinos rurales más destacados de todo el planeta. La nómina oficial quedó integrada por Villa Sanagasta, Mar de las Pampas, Cachi, El Trapiche, Puerto Pirámides, Villa General Belgrano, Tafí del Valle y Zenón Pereyra.

La elección de este año marcó un récord absoluto para el país al recibir 56 postulaciones provenientes de 19 provincias argentinas, lo que representó un incremento del 80% en comparación con la convocatoria de la temporada anterior y consolidó el gran interés federal por expandir la actividad.

Scioli con los representantes de las localidades postuladas Scioli con los representantes de las localidades postuladas al Best Tourism Villages, un programa internacional de la ONU. www.argentina.gob.ar

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, destacó la importancia de la iniciativa: "Estos pueblos se destacan como destinos rurales por el turismo sostenible, la preservación cultural y la integración de sus comunidades". Además, el funcionario remarcó que la postulación de estos pueblos "es un homenaje a la gente de estos lugares, a sus comunidades rurales que cuidan sus tradiciones, su entorno y su forma de vida".

Para lograr esta nominación, las comunidades deben demostrar un claro equilibrio entre la protección de sus bienes históricos, la autenticidad de su gastronomía regional y el desarrollo de iniciativas sustentables. Los evaluadores del comité global priorizan aquellos proyectos locales que demuestren innovación y esquemas de gestión colaborativa entre sus propios habitantes.

En sintonía con este programa de fortalecimiento local, las autoridades nacionales planificaron para agosto la realización del Primer Encuentro Nacional de Pueblos BTV, una gran vidriera para exhibir la oferta gastronómica, turística, artesanal y de productos regionales de los destinos que participen, y además, contarán con un espacio destacado dentro de la Feria Internacional de Turismo (FIT). Las joyas rurales de la Argentina que van por la consagración global Cada una de las localidades seleccionadas por las autoridades de turismo expone la inmensa variedad de paisajes de la geografía nacional, con tradiciones ancestrales, postales imponentes y una gastronomía típica de primer nivel que buscará coronarse en diciembre cuando la Argentina sea sede oficial de la ceremonia de premiación mundial. Villa Sanagasta (La Rioja): ubicada en el valle riojano sobre la ruta 75, brilla por su Parque Geológico con fósiles de dinosaurios, bodegas locales y platos típicos como cabrito a la llama. Villa Sanagasta Villa Sanagasta, La Rioja. www.argentina.gob.ar

Mar de las Pampas (Buenos Aires): un rincón costero de dunas y bosques de pinos que invita al descanso absoluto, destacando el paseo de la Aldea Hippie y la cercana Reserva Natural Faro Querandí. Mar de las Pampas Mar de Las Pampas, Buenos Aires. www.argentina.gob.ar

Cachi (Salta): bellísimo pueblo andino enclavado en los Valles Calchaquíes que preserva su centro histórico colonial, custodiado por el Parque Nacional Los Cardones y viñedos cultivados a más de 2200 metros de altura. Cachi Cachi, Salta. www.argentina.gob.ar

El Trapiche (San Luis): una alternativa rodeada de ríos y sierras puntanas que cuenta con paseos imperdibles al embalse La Florida y comidas regionales horneadas en el tradicional horno de barro de herencia huarpe. El Trapiche El Trapiche, San Luis. www.argentina.gob.ar

Puerto Pirámides (Chubut): la única villa residencial dentro de la Península Valdés que funciona como base mundial para el avistaje de ballenas francas, ofreciendo deliciosos platos basados en frutos de mar y cordero patagónico. Puerto Pirámides Puerto Pirámides, Chubut. www.argentina.gob.ar

Villa General Belgrano (Córdoba): un destino serrano que expone su marcada identidad centroeuropea mediante su arquitectura de estilo alpino y las tradicionales celebraciones de la masa vienesa y el clásico Oktoberfest. Villa General Belgrano Villa General Belgrano, Córdoba. www.argentina.gob.ar

Tafí del Valle (Tucumán): una parada obligada entre cerros imponentes que preserva el Museo Jesuítico La Banda, la Reserva de Los Menhires y una reconocida producción artesanal de deliciosos quesos criollos. Tafí del Valle Tafí del Valle, Tucumán. www.argentina.gob.ar

Zenón Pereyra (Santa Fe): un poblado que fusiona la historia de la inmigración con circuitos de simbología masónica y el Museo Bucci, dedicado por completo a la exhibición de históricos automóviles de competición. Zenón Pereyra Zenón Pereyra, Santa Fe. www.argentina.gob.ar