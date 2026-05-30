30 de mayo de 2026 Inicio
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Qué destinos son los mejores para visitar Ushuaia en familia

El fin del mundo combina paisajes únicos, senderos rodeados de naturaleza y actividades ideales para disfrutar en clan familiar.

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¿Cuáles son los mejores lugares para disfrutar el Fin del Mundo?

¿Cuáles son los mejores lugares para disfrutar el Fin del Mundo?

  • Los mejores lugares para visitar Ushuaia en familia.
  • Qué hacer en Ushuaia con chicos y disfrutar del sur argentino.
  • Laguna Esmeralda, Parque Nacional y otros imperdibles del Fin del Mundo.
  • Naturaleza, gastronomía y paisajes únicos para recorrer en Tierra del Fuego.

Qué lugares visitar en Ushuaia en familia: es uno de los destinos más fascinantes de la Argentina y también una gran opción para aprovechar fraternalmente. ¿Cuáles son los mejores lugares para disfrutar el Fin del Mundo?.

Una propuesta ideal para quienes buscan una pausa elegante.
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Rodeada de montañas nevadas, bosques, lagos y el Canal Beagle, la ciudad más austral del mundo ofrece actividades para todas las edades, desde caminatas tranquilas hasta experiencias gastronómicas y recorridos en plena naturaleza.

Con propuestas que combinan naturaleza, aventura, gastronomía y paisajes únicos, Ushuaia se consolida como uno de los escenarios más especiales para descubrir en familia dentro de la Patagonia.

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Cuáles son los mejores lugares para visitar Ushuaia en familia

Más allá de las excursiones extremas, Ushuaia cuenta con muchos lugares ideales para recorrer con chicos y disfrutar del paisaje patagónico de una manera relajada. Estas son algunas de las mejores opciones para conocer en familia.

  • Laguna Esmeralda: uno de los paisajes más increíbles de Ushuaia

La Laguna Esmeralda es uno de los recorridos más buscados por quienes visitan Tierra del Fuego. El sendero atraviesa bosques, turbales y pequeños ríos de deshielo hasta llegar a una laguna rodeada de montañas y restos de nieve.

El trekking tiene dificultad media y puede hacerse en familia utilizando mochila portabebés para los más chicos. El camino invita a detenerse constantemente para disfrutar de los paisajes y sacar fotos del entorno natural.

Durante el verano, muchas familias aprovechan para hacer picnic frente a la laguna y pasar varias horas conectando con la tranquilidad del lugar.

  • Parque Nacional Tierra del Fuego: naturaleza y senderos para todas las edades

El Parque Nacional Tierra del Fuego es uno de los puntos imperdibles de Ushuaia. Allí conviven bosques, montañas, lagos y costas sobre el Canal Beagle, creando uno de los paisajes más característicos del sur argentino.

Dentro del parque hay senderos cortos y fáciles para recorrer con niños, además de miradores y zonas ideales para descansar al aire libre. Entre los sitios más visitados aparecen Bahía Lapataia, el Lago Acigami y Bahía Ensenada Zaratiegui. Muchas familias eligen recorrer el parque en auto para manejar sus propios tiempos y disfrutar de cada parada con tranquilidad.

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  • Estancia Túnel: caminatas simples con vistas al Canal Beagle

Otra propuesta recomendada para hacer en familia es el sendero hacia Estancia Túnel. Se trata de una caminata mucho más corta y sencilla que la de Laguna Esmeralda, pero igualmente impactante a nivel visual.

El recorrido bordea el Canal Beagle y atraviesa bosques fueguinos llenos de vegetación típica de la región. A lo largo del camino aparecen acantilados, flores silvestres y vistas abiertas al mar. Al finalizar el sendero se llega a las ruinas de una antigua estancia histórica, lo que suma un atractivo cultural a la experiencia.

  • Puerto Almanza: gastronomía y paisajes frente al mar

Para quienes buscan un paseo más relajado, Puerto Almanza se convirtió en una de las escapadas más recomendadas cerca de Ushuaia. Este pequeño pueblo de pescadores artesanales está ubicado sobre el Canal Beagle y se destaca por sus restaurantes especializados en centolla, pescados y mariscos frescos.

El viaje en auto permite disfrutar de rutas rodeadas de bosque y paisajes típicos de Tierra del Fuego. Además, el ambiente tranquilo del lugar lo vuelve ideal para familias que buscan desconectarse y disfrutar del sur con otro ritmo.

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