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El hijo de Araceli González y Adrián Suar reveló la intimidad de la reconciliación: "Fue un clima..."

Tomás "Toto" Kirzner detalló cómo fue la cena que compartió con sus padres, después de una larga pelea legal y económica que se extendió por 20 años.

El hijo de los famosos se mostró sorprendio por la reconciliación.

El hijo de los famosos se mostró sorprendio por la reconciliación.

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El hijo de Araceli González y Adrián Suar, Tomás "Toto" Kirzner, habló de la reconciliación de sus padres tras 20 años peleados por un tema legal y económico. "Es un momento importantísimo", afirmó.

La artista estadounidense fue acosada por un hombre que violó el vallado de seguridad de su vivienda.
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El streamer se mostró orgulloso del paso que dieron sus padres tras saldar el reclamo por las acciones de la productora Pol-Ka, pendiente desde su separación. "Es un momento importante para mí porque veo bien a mis padres. Si ellos están tranquilos, yo estoy bien", remarcó.

En el móvil de Intrusos, el mediático relató que al término de la función de estreno de Sottovoce se fueron a cenar como familia: "Sorpresivamente, después de hablar decidieron que íbamos a cenar los tres".

El productor se presenta en el Teatro Nacional junto a Carla Peterson y Fernán Mirás y, al término de la función, Araceli conoció a la hija de Suar y Griselda Siciliani, Margarita. También estuvo la pareja del gerente de programación de El Trece, Rocío Robles.

"Fue un clima festivo y de tranquilidad. Lo que pasó, pasó, pero ahora están bien y yo estoy feliz. Fue una sorpresa para bien", aseguró el actor de Sex.

Adrián Suar y Rocío Robles, una pareja consolidada

La pareja actual de Adrián Suar es Rocío Robles, una modelo de 33 años. La pareja blanqueó su romance en diciembre de 2025 con imágenes de salidas públicas y viajes, incluyendo una visita a Italia. Este lunes se estrenó la nueva obra Sottovoce con la actuación de Suar y Fernán Mirás como protagonistas.

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