1 de junio de 2026 Inicio
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Esta plaza de Salta está llena de historia y tiene todo tipo de atracciones a su alrededor

A lo largo de los años, fue escenario de numerosos acontecimientos históricos: por allí pasaron las primeras bicicletas, automóviles, tranvías y taxis de la ciudad. También fue testigo de desfiles militares, celebraciones populares y momentos clave de la vida política y social salteña.

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La ciudad de Salta alberga uno de los espacios públicos más emblemáticos del norte argentino.

La ciudad de Salta alberga uno de los espacios públicos más emblemáticos del norte argentino.

  • La Plaza salteña es el principal espacio histórico y turístico de la ciudad de Salta.
  • Fue el lugar elegido para la fundación de la ciudad en 1582.
  • Está rodeada por algunos de los edificios patrimoniales más importantes del norte argentino.
  • Conserva su tradicional recova y centenarios naranjos que le aportan identidad.
  • A lo largo de los siglos fue escenario de acontecimientos clave para la historia salteña.

Esta histórica plaza es una parada obligada: la ciudad de Salta alberga uno de los espacios públicos más emblemáticos del norte argentino. Se trata del corazón histórico de la capital provincial y uno de los lugares más visitados por turistas, ¿qué hacer y qué atractivos tiene a su alrededor?

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Ubicada entre las calles Mitre, Caseros, España y Zuviría, esta plaza concentra algunos de los edificios más importantes de la ciudad y ofrece un recorrido ideal para quienes desean conocer la historia de Salta mientras disfrutan de su entorno.

La combinación de arquitectura, patrimonio y propuestas culturales convierte a este escenario identitario en una visita imprescindible para quienes recorren la provincia. Rodeada de algunos de los edificios más emblemáticos del norte argentino, este espacio resume la identidad de La Linda y ofrece una experiencia única para conocer el pasado y el presente de la ciudad. Actualmente, continúa siendo uno de los lugares preferidos tanto por turistas como por residentes, quienes la eligen para pasear, descansar y disfrutar de la esencia histórica de Salta.

Plaza 9 de Julio

Cómo es la plaza de Salta imperdible para visitar

La Plaza 9 de Julio ocupa un lugar central en la historia salteña. Fue el sitio elegido por Hernando de Lerma para fundar la ciudad el 16 de abril de 1582, convirtiéndose desde entonces en el punto de encuentro social, político y cultural de la provincia.

Uno de sus rasgos más característicos son los tradicionales naranjos que adornan sus senderos y brindan sombra durante todo el año. Además, conserva gran parte de la recova histórica que rodea la plaza, un elemento arquitectónico que le aporta un encanto colonial único.

En el centro del paseo se encuentra el Monumento al General Juan Antonio Álvarez de Arenales, una de las esculturas más importantes de la ciudad, acompañado por la emblemática Fuente de las Tres Gracias, una pieza de origen francés que se transformó en uno de los símbolos del lugar.

La plaza funciona como punto de partida para recorrer algunos de los principales atractivos turísticos de Salta. Entre los sitios más destacados se encuentran:

  • La Catedral Basílica de Salta.
  • El Cabildo Histórico.
  • El Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM).
  • El Centro Cultural América.
  • El Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.
  • Edificios históricos de arquitectura colonial y barroca.
  • Cafés, restaurantes y comercios tradicionales.

Gracias a su ubicación estratégica, los visitantes pueden recorrer gran parte del casco histórico caminando y descubrir monumentos, museos y construcciones que reflejan más de cuatro siglos de historia. Además, la plaza conserva un importante patrimonio escultórico y arquitectónico protegido por las leyes provinciales de preservación cultural, lo que la convierte en uno de los espacios urbanos más valiosos del país.

Plaza 9 de Julio

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