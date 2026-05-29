Cuáles son las escapadas "termales" que podés hacer desde Buenos Aires en invierno Las escapadas a complejos de aguas termales se consolidaron como el plan ideal para combatir las bajas temperaturas sin necesidad de recorrer grandes distancias. Por Agregar C5N en









Un lugar con hermosos paisajes. TERMAS DOLORES

Las escapadas termales en la provincia de Buenos Aires se consolidan como una de las opciones más elegidas para descansar durante el invierno sin viajar largas distancias.

Entre los destinos más buscados aparecen Termas del Salado, Termas de Dolores y Termas de Tapalqué, ideales para relajarse cerca de la naturaleza.

Los complejos ofrecen aguas termales, propuestas gastronómicas y espacios pensados para desconectarse de la rutina y aliviar el estrés.

Las termas bonaerenses ganan protagonismo como una opción accesible y revitalizante cerca de casa. Cuando las temperaturas bajan y el ritmo de la ciudad empieza a desgastar, las escapadas termales dentro de la provincia de Buenos Aires ganan protagonismo como una de las mejores alternativas para descansar y recargar energías. Sin necesidad de realizar viajes extensos hacia el sur o el norte del país, cada vez más personas eligen destinos cercanos para disfrutar de un fin de semana diferente rodeado de tranquilidad y bienestar.

Entre las propuestas más elegidas aparecen Termas del Salado, Termas de Dolores y Termas de Tapalqué, tres complejos bonaerenses que combinan naturaleza, servicios y opciones accesibles para distintas clases de viajeros. Cada destino ofrece una experiencia particular, aunque todos comparten el mismo atractivo: aguas termales con propiedades relajantes y espacios pensados para desconectarse de la rutina diaria.

PARQUE TERMAL DOLORES- TERMAS DOLORES

Desde una jornada frente al río hasta estadías en hoteles termales con todas las comodidades, estos destinos invitan a descubrir otra cara del turismo de invierno en Argentina. Con paisajes serenos, propuestas gastronómicas y ambientes ideales para el descanso, las termas bonaerenses se posicionan como una opción cada vez más buscada para quienes desean una pausa revitalizante cerca de casa. A continuación, un recorrido por los principales atractivos de cada complejo para elegir la próxima escapada invernal.

Cuáles son las mejores escapadas para visitar aguas termales cerca de Buenos Aires El complejo termal de General Belgrano se posiciona como una de las escapadas más elegidas de la provincia de Buenos Aires gracias a su privilegiada ubicación junto al río Salado. Sus piscinas de aguas termales, con temperaturas que oscilan entre los 34 y los 40 grados, ofrecen un entorno ideal para relajarse y aliviar tensiones musculares en plena temporada de bajas temperaturas. Además, la cercanía con la Ciudad de Buenos Aires permite disfrutar de una experiencia de descanso sin necesidad de realizar viajes extensos.

Termas del Salado, General Belgrano Facebook Termas del Salado En el caso de Dolores, el parque termal sobresale por su propuesta orientada al confort y al turismo familiar. El predio combina piscinas cubiertas y al aire libre con aguas mineralizadas, además de servicios pensados para una estadía completa, como hoteles, áreas gastronómicas y espacios recreativos. Esta infraestructura moderna convierte al lugar en una alternativa muy buscada para quienes desean combinar relax, comodidad y entretenimiento en un mismo destino. Por otro lado, el Complejo Termal Tapalqué gana cada vez más protagonismo entre las opciones de bienestar en el interior bonaerense. El espacio apuesta a una experiencia enfocada en la tranquilidad y el descanso integral, rodeado de un ambiente natural y sereno. Sus aguas ricas en minerales y la atmósfera relajada del pueblo invitan a desconectarse del ritmo cotidiano y disfrutar de una escapada diferente en contacto con la calma característica de la provincia.