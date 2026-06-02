El ex hermanito aprovechó la fiebre mundialista y reveló su nuevo negocio vinculado a la venta de productos importados. "Vamos a ver qué sale", declaró.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, se subió al furor por la Copa del Mundo y sorprendió a sus seguidores al revelar su nuevo emprendimiento. Lejos de las polémicas, apostó por la comercialización de productos vinculados al Mundial 2026: vende figuritas y álbumes.

El joven saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano en 2024 y, lejos de dedicarse al contenido para adultos -rumor que comenzó a circular luego de que publicara videos junto a creadoras de contenido-, Medina eligió otro camino: abrió una nueva cuenta de Instagram para comprar y vender artículos importados, entre ellos álbumes y figuritas de una reconocida marca italiana. Además, también comercializa celulares, entre otros productos tecnológicos.

"Entrega personal de 20 álbumes para el Mundial", escribió el influencer para promocionar su nuevo emprendimiento. Por lo visto, el negocio marcha bien, ya que publicó un video donde mostró una caja repleta de productos antes de encontrarse con un cliente y concretar una entrega. "Vamos a entregarle los álbumes para revender. Ya estamos llegando y vamos a ver qué sale", comentó mientras se dirigía al encuentro.

Cuando se encontró con el comprador, Thiago no dudó en agradecerle y preguntarle cómo descubrió su pagina. "Lo vi por Instagram", respondió, y luego se refirió a la confianza que le daba que Thiago se encargue personalmente de la entrega. "Bien ahí que lo entregás vos, más confianza. Ahora probamos con 20, pero más adelante pedimos más", confirmó el cliente.

Visiblemente feliz y optimista por esta nueva etapa, Thiago recibió numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes celebraron su nuevo emprendimiento lejos de la televisión: "¡Vamos, siempre para adelante!" y "Te la rebuscás, te felicito", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en las redes sociales.

Embed - Thiago Medina on Instagram: "Venta de álbunes zona oeste #panini #argentina #selecciónargentina #mundial2026 #album Vallan a seguir a mi página de venta @nypro.imports" View this post on Instagram

Thiago Medina y los videos al borde de la censura que generaron escándalo

Thiago Medina quedó envuelto en un escándalo que surgió luego de que publicara en su red social, donde por lo general promociona casinos online, un video rodeado de mujeres que mostraban sus cuerpos y realizaban poses sensuales, mientras el ex hermanito observaba la escena sentado en el sillón de un living.

Tras las polémicas imágenes, sus seguidores empezaron a sugerir que el participante se estaba dedicando a la generación de contenido para adultos para tener ingresos, por lo que muchos recomendaban denunciar su cuenta personal por "contenido delicado". Tras la cancelación que sufrió, el influencer parece haber apostado por un negocio más bajo perfil, para recaudar más dinero y llegar a fin de mes.