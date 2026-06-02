Manuel Adorni fantasea con que el Mundial pueda desviar la atención de su declaración jurada

Cerca del jefe de gabinete afirman que la presentación se hará antes del 15 de junio, un día antes del debut de la Selección en Estados Unidos. El inminente llamado a indagatoria al ex vocero pone en alerta al oficialismo, que se abraza al Congreso para intentar desviar la atención.

Después de semanas de incertidumbre en las que ni siquiera los más fieles laderos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se atrevían a confabular un lapso de tiempo estimativo, en las últimas horas desde el gobierno dejaron trascender que el jefe de gabinete presentará su ansiada declaración jurada antes del 15 de junio.

Todavía sin fecha concreta, puesto que luego de la prórroga habilitada por el presidente los funcionarios tienen hasta el 31 de julio para presentar la documentación actualizada ante la Oficina Anticorrupción, en el oficialismo reconocen que buscarán que la misma se dé una vez comenzado el Mundial. La estrategia, en concreto, es utilizar la fiebre futbolera a su favor para lograr que el impacto de la información que el ex vocero presidencial presente en los próximos días pase desapercibido . La Selección argentina tiene como fecha de debut el 16 de este mes, exactamente un día después de la fecha que dentro del círculo de Adorni hacen circular como límite.

“La idea es hacerlo lo antes posible” , aclaró ante la consulta de C5N una fuente con trato directo con el jefe de Gabinete. La misma voz, quien reconoce el impacto negativo de la tardanza, advierte que todos los gastos e información que se conoció gracias al avance de la causa judicial estará “debidamente justificado” y que no habrá mayores sobresaltos.

En este punto, no son pocos los funcionarios que dentro del propio gobierno advierten que el jefe de Gabinete está dilatando la presentación de su declaración jurada para asegurarse de que el fiscal no encuentre nuevos gastos que puedan complicarlo judicialmente en caso que no sean justificados en el papelerío oficial. “Tremendo como está trabajando ese contador”, se río, en estricto off the record, un importante miembro del gobierno con trato directo con Javier Milei .

El Presidente, quien desde el momento cero del estallido del escándalo se posicionó como el fusible de su propio jefe de Gabinete en una decisión inédita que ni los propios supieron justificar, nunca le reclamó al favorito de su hermana, Karina Milei , el incumplimiento de su promesa. Minutos después de que la senadora Patricia Bullrich saliera a exigirle en vivo y en directo a Adorni la presentación de su declaración en aquel fatídico miércoles, el líder libertario, quien por entonces se encontraba en Estados Unidos, llamó desesperado a sus amigos periodistas para intentar contener el escándalo que su presidenta de bloque en el Senado había desatado.

Patricia Bullrich

“Está hablando para justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como la señora Marcela Pagano”, dijo por entonces el primer mandatario, después de asegurar que la documentación llegaría, a más tardar, en esos días. La justicia, la Oficina Anticorrupción y hasta dentro del propio gobierno todavía siguen esperando.

Respecto al avance de la causa, en tanto, versiones judiciales advierten que el jefe de gabinete podría ser sometido a una pericia contable en las próximas semanas. De concretarse esta instancia, que aún no tiene fecha pero dentro de Comodoro Py lo dan por descontado, además de permitir verificar los gastos, movimientos y adquisiciones que el ladero de la herman presidencial hizo desde su llegada a la gestión, la justicia también contará con todos los documentos necesarios para llamar a declarar a Manuel Adorni.

Aunque desde el Gobierno insisten en afirmar su inocencia y descartar que el presidente y la secretaria general de la presidencia resuelvan echarlo, lo cierto es que en Casa Rosada reconocen que, en caso de concretarse, la foto del ministro coordinador ingresando a los tribunales de Retiro tendría un impacto político devastador para una gestión que desde hace tres meses no logra hacer pie por la propia inacción del liderazgo presidencial, que insiste en creer que todos los cisnes negros de su gestión son provocados por la oposición para destituirlo.

Como sea, en el oficialismo reconocen que la gestión se mantendrá activa durante el Mundial, puesto que también apostarán por utilizar al Congreso como herramienta para seguir desviando la atención. En este sentido, el tratamiento de proyectos como la Ley de Sociedades, la modificación de la ley de Propiedad Privada, la ambiciosa Reforma Política y el tratamiento de pliegos para completar las vacantes de la justicia serán los caballitos de batalla de un gobierno cada vez menos creativo.